Путин уверен, что "Северный поток-2" нужен Европе и похвалил российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток-2" нужен в условиях падающей добычи газа в Европе, выпадающие объемы нужно заместить, а "самый экономически выгодный — российский трубный газ".

РФ готова расширить состав участников проекта "Северный поток-2" за счет европейских компаний, рассказал глава страны на заседании Петербургского международного экономического форума, пишет УНИАН.

"Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности, транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным", — отметил он.

По словам президента, российская сторона готова к этим переговорам с украинскими партнерами. "Северный поток-2" нужен в условиях падающей добычи газа в Европе — в Нидерландах и Великобритании, поэтому эти выпадающие объемы нужно заместить, и самый экономически выгодный — это российский трубный газ", — утверждал Путин.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии и Финляндии дали добро на строительство "Северного потока-2".