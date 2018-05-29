Попавшая под санкции WebMoney рассказала, что теперь будет с деньгами украинцев

Электронная платежная система WebMoney.UA, на которую в этом году Украина наложила санкции сроком на три года, обещает сохранить средства украинских пользователей. Не навсегда – но до 2021 года точно.

Доступ к своим заблокированным в связи с применением санкций средствам украинцы получат после отмены санкционных мер, сообщила компания у себя на Facebook.

"Все средства на кошельках обеспечены и надежно сохранятся до даты отмены санкций, когда оборот WebMoney.UA будет восстановлен", – отмечается в заявлении.

При этом украинские пользователи гарантированно продолжат обслуживаться в прежнем режиме по всем типам кошельков, кроме гривневых, заверили в компании.

Также WebMoney пообещала информировать людей о ходе событий.

Напомним, 29 мая в Украине начали блокировать доступ к сайтам центральных российских каналов. Запрет будет действовать три года.

24 мая Украина указом президента Украины №126/2018 ввела санкции против ряда росийских средств массовой информации. Помимо прочего, Порошенко включил в обновленный санкционный список сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Это произошло после того, как 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве, после чего был задержан директор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский.