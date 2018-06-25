Гендиректор УНЛ: "Мне непонятно, почему затягивается принятие лицензионных условий"

На сегодняшний день проект лицензионных условий находится в Кабмине и ожидает рассмотрения, но спрогнозировать, когда он будет принят, по-прежнему трудно. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

"Честно говоря, для меня непонятна ситуация, которая сложилась с утверждением лицензионных условий и выдачей лицензий. Лицензионные условия были разработаны и обнародованы Минфином еще год назад, в мае 2017 года. Насколько мне известно, соответствующий проект постановления Кабмина был согласован заинтересованными органами и прошел экспертизу Минюста", - отметил он.

Таким образом, по словам Бочковского, теперь соответствующее решение должно принять правительство.

"В то же время, хочу отметить, что наша компания готова выполнить все условия для получения лицензии и начать внедрение своей стратегии развития. Надеюсь, что этот вопрос таки будет решен в ближайшей перспективе", - подчеркнул он.

Ранее владелец УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

"Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность", - подчеркнул он.