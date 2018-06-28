"Разрешение Дании не понадобится". В Nord Stream 2 сказали, когда начнут строить газопровод по дну Балтики

Финансовый директор компании Nord Stream 2 AG, созданной для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2", Пол Коркоран заявил, что она начнет строительство трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря летом 2018 года, не имея на руках разрешения на укладку в территориальных водах Дании.

Компания подали заявку на одобрение лучшего маршрута и надеется получить разрешение в следующие недели или месяцы, рассказал управленец журналистам в кулуарах Мирового газового конгресса в столице США Вашингтоне, пишет "Интерфакс".

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании", — отметил Коркоран.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2". В РФ на его постройку дали добро сразу.

РосСМИ писали, что власти США давят на Данию из-за строительства трубопровода, датчане намеренно затягивают выдачу разрешения на постройку трубопровода. Дания осталась последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на постройку "Северного потока-2".