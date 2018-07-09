"Рукожопы": журналист назвал причину обвала "Приватбанка"

Настоящая причина того, что по всей Украине перестали работать банкоматы Привабанка, а платежные терминалы не принимают карточки Приватбанка никак не связана с аварией магистральных каналов связи.

С таким заявлением выступил известный украинский журналист Александр Дубинский. По его словам, причина сбоя - "кривая" установка нового сопутствующего софта процессингового центра (автоматизированная система обработки платежей по банковским картам в сфере электронной коммерции. Основная задача процессингового центра — предоставить интернет-магазинам возможность принимать платежи по банковским картам. - ред.).

"Сегодняшний сбой в работе процессинга ПриватБанка НИКАК не связан с аварией магистральных каналов связи, о чем врет пресс-служба. Сбой произошёл в самом процессинге - в результате установки нового сопутствующего софта процессингового центра. Почему? Потому что назначили в банк руководить не профессионалов, а кретинов "по знакомству". Которые хорошо умеют только бухать и жарить мясо. В прямом и переносном смысле", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Свой пост он сопроводил хеш-тэгом "рукожопы".

Ранее пресс-секретарь Приватбанка Инна Мужичук заявила, что с банком все в порядке, а перебои произошли из-за того, что Приват "подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов из-за аварии магистральных каналов связи"

"Специалисты ПриватБанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи", - написала она.

В настоящий момент сервисы Приватбанка недоступны в Киеве, Одессе, Полтаве, Луцке и других городах. В сети паника из-за того, что в крупной ритейле карточками нельзя расплатиться за товар. В настоящий момент известно об отказах транзакции в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

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На горячей линии "Приватбанка" информацию о сбое подтвердили и отметили, что это связано с регламентными работами службы безопасности. В финучрежднии пообещали работу в ближайшие несколько часов восстановить.

В настоящий момент службе поддержки банка с оператором не соединяют даже VIP-клиентов. Робот на автоответчике сообщает о том, что в связи с работами по обновлению протокола безопасности, в операциях с электронными платежами могут наблюдаться сбои. По видимому, это касается всех карточных операций, а также приложения "Приват 24".

Сообщения о перебоях с работами карточек и банкоматов поступают со всех городов Украины - Львова, Одессы, Херсона, Николаева и других.