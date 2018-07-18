"Жадность и чрезмерность". Кабмин запретил выплату бонусов в госкомпаниях

В среду, 18 июля, Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Инициировал запрет выплаты дополнительных средств в госкомпаниях премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

По его словам, зарплаты и премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией, но что касается "жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать", такого поддержать не может.

"Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит", — добавил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сотрудники получили премии на общую сумму 46,3 миллиона долларов за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом" по контракту насчет транзита "голубого топлива". Позже в НАК отказались назвать фамилии сотрудников, получивших вознаграждение.