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Дорожает бензин и дизель: в Украине снова подскочили цены на АЗС

Операторы АЗС повысили розничные цены на 10-60 копеек за литр топлива.

22 июля 2020, 23:50
АЗС, заправка, топливо
Цены на АЗС растут на фоне ослабления гривны / фото: rbc.ua

В Украине сетевые операторы на фоне ослабления гривны повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.

Кроме того, на 10-20 коп. за литр цены выросли в сетях Amic, UPG, Mango, БРСМ-Нафта, Avantage7 и других региональных сетей.

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Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.

По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.

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