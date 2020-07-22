Дорожает бензин и дизель: в Украине снова подскочили цены на АЗС

В Украине сетевые операторы на фоне ослабления гривны повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 копеек за литр.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Сообщается, что стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.
Кроме того, на 10-20 коп. за литр цены выросли в сетях Amic, UPG, Mango, БРСМ-Нафта, Avantage7 и других региональных сетей.
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Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.
По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.