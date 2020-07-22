Дорожает бензин и дизель: в Украине снова подскочили цены на АЗС

Цены на АЗС растут на фоне ослабления гривны / фото: rbc.ua

В Украине сетевые операторы на фоне ослабления гривны повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-60 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.

Кроме того, на 10-20 коп. за литр цены выросли в сетях Amic, UPG, Mango, БРСМ-Нафта, Avantage7 и других региональных сетей.

Читайте такжеНовое подорожание: в Украине взвинтили цены на АЗС

Напомним, ранее эксперты уточнили, что в Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты.

По их словам, падение спроса на топливо в Украине может достичь 40%.