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Favbet оплатил в госбюджет очередные 23,4 млн грн за лицензию на проведение азартных игр

17 октября 2022, 14:48

деньги, гривна
Favbet оплатил в госбюджет очередные 23,4 млн грн за лицензию на проведение азартных игр / Фото иллюстративное pixabay.com

Группа компаний Favbet оплатила в государственный бюджет 23,4 млн грн за второй год лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Согласно закону об игорном бизнесе, все денежные поступления будут направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. Таким образом операторы азартных игр поддерживают развитие национальной экономики и заявляют о себе как о социально ответственном бизнесе.

"В условиях войны каждый должен прилагать максимум усилий для достижения победы. Сегодня ответственный бизнес предоставляет системную и консолидированную помощь армии и населению, пострадавшему вследствие войны. Наша команда прилагает все возможные усилия для достижения победы. Одним из самых важных аспектов помощи в сегодняшней войне является финансовая поддержка в форме лицензированных платежей, что подтверждает решительную поддержку государства и является вкладом в совместную борьбу", - комментирует Head of Ukraine Legal Favbet Михаил Приходько.

Группа компаний Favbet совместно с благотворительным фондом Favbet Foundation активно помогают ВСУ, обеспечивая защитников Украины внедорожниками, дронами, спецсредствами. Компания запустила благотворительный проект "Помощь ВСУ".

Кроме того, Favbet Foundation также обеспечивает перевозки гуманитарной помощи, покупает комплекты амуниции для ТРО и ВСУ, открыл специальный Центр адаптации для переселенцев в Хорватии, где можно изучать хорватский язык, а также получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.

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