Длинные тренчи, белые кроссовки и прямые джинсы – классика уличной моды 2021

Можно сколько угодно всматриваться в даль в надежде увидеть светлое, модное завтра, пытаясь найти в каждом проходящем мимо силуэте последние модные тенденции, но порой все, что нужно для счастья, радости и ощущения себя стильной находится на расстоянии вытянутой руки – в вашем шкафу. Конечно, новые вещи носить приятно, никто не спорит, но многое из того, что в сезоне весна-лето 2021 в тренде, - это классика, которая уже наверняка у вас есть. После прочтения этого материала вы точно захотите сделать ревизию в своем гардеробе и наверняка найдете там немало потрясающих вещей, которые уже сегодня позволят вам выглядеть неотразимо и модно.

И даже новинки – это не всегда что-то кардинально новое. Все когда-то уже было, только вернулось в обновленном, адаптированном под современные вызовы и реалии виде. Например, в этом году вернулся в моду яркий тренд из 70-х – в нашем материале В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye можете подробнее об этом узнать.

Но есть еще одна причина, почему не стоит спешить с покупками. Вы понимаете, о чем мы? Конечно же, это пандемия. Прошлый год помимо всего прочего показал нам, что мода – мыльный пузырь, который может быстро лопнуть, не успеете и оглянуться. Поэтому одной из главных модных тенденций 2021 года в целом, и сезона весна-лето в частности, является классика – вещи, которые можно носить не один и не два сезона подряд. При этом классика именно современная, свободная, смелая и безумно привлекательная.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи не вышли из моды в 2021 году, по-прежнему актуальны, и которыми смело можно пополнять свой гардероб, так как в ближайший год-два они не утеряют своей новизны, как бы это громко не звучало. В нашей фотогалерее собраны яркие образцы для понимания трендов без лишних слов.

Уличная мода 2021 – тренды, которые все еще актуальны

В моде длинное пальто

Если в вашем шкафу есть максимально длинный тренч или пальто, не спешите с ними расставаться, ведь в ним вы будете выглядеть непревзойденно. А если вы только собираетесь обновить верхнюю одежду, то помимо длины ориентируйтесь на размер оверсайз.

Уличная мода 2021 / Instagram

Спортивный костюм в тренде

Это must have – скажут одни. Спортивный костюм - удобен, скажут другие. А еще это база для стильного образа, и этот тренд горячий! Также учтите, что в 2021 году модно носить спортивные брюки с блейзером и туфлями на каблуках. Еще один модный look - спортивные штаны, тренч и "папины" сандалии с носками.

Уличная мода 2021 / Instagram

Носите прямые джинсы с высокой талией

Какие бы джинсы не пришли в моду в 2021 году, и что бы вам не навязывали на распродажах, если ищете самый оптимальный вариант, то ориентируйтесь на прямые джинсы с высокой линией талии. Голубые или черные, такие джинсы станут для вас удачной находкой и позволят в любой ситуации быть в тренде.

Уличная мода 2021 / Instagram

Белые кроссовки – огромная модная тенденция

Старые или новые, белые кроссовки – это, конечно же, маленькое сокровище, которое оценят по достоинству многие женщины. Простые и лаконичные, белые кроссовки идеально впишутся в гардероб не только любительниц классического стиля одежды, но и тех, кто любит эксперименты.

Уличная мода 2021 / Instagram

Читайте также Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-летоСтритстайл 2021 – какие еще классические вещи в тренде: