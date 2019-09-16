Супрун взялась за старое, шарахнув по импотенции и проблемам с эрекцией

Импотенция. Иллюстративное фото / Pravda

Мужчинам не стоит рвать на себе волосы и ставить на сексе крест сразу после того, как у них случились первые эпизоды эректильной дисфункции.

Такое сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, эректильная дисфункция равно возникает по причинам и физического здоровья, и психического.

А полная и безоговорочная импотенция случается крайне редко — из-за хирургического удаления простаты. Кроме того, пишет Супрун, сексуальное возбуждение у мужчин зависит от работы мозга, гормонов, сердца, сосудов и мышц. Нарушения с любым из них приводит к проблемам в пещеристых телах пениса. И вот мужчина уже готов рвать лобковые волосы из-за проблем в сексе.

Супрун сообщает, что эрекция, как правило, ухудшается со старением организма, однако не пропадает вовсе. Соответственно, пожилым мужчинам не нужно стесняться обращаться к врачам за лечением эректильной дисфункции.

Напомним, ранее ученые выяснили - как связаны чистка зубов и импотенция. До этого они рассказали о скрытой причине импотенции.