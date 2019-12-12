Врач развеяла популярный миф о кофе с молоком

Чашка латте каждый час вместо завтрака и обеда вряд ли поможет похудеть / Фото pixabay.com

Врач и диетолог Виктория Кляуз развеяла популярный миф о том, что нельзя пить кофе с молоком при похудении.

По словам эксперта, обмен веществ зависит от очень многих факторов - гормонального баланса, возраста, уровня физической активности.

"Кофеин влияет на организм, но не так - чтобы только "от кофе" мы худели или набирали вес", - написала Кляуз в своем Telegram-канале.

Норма кофеина в день составляет 400 мг, в одной чашке эспрессо около 65 мг кофеина, добавила она. Что касается кофе с молоком, то если вы питаетесь правильно, не перегружаете свой рацион быстрыми углеводами и не заменяете полноценные обеды на чашку кофе, то кофе с молоком влиять на похудение не будет.

"А вот в ситуации "чашка латте - каждый час вместо завтрака и обеда", похудеть будет сложно", - резюмировала диетолог.

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Напомним, ранее ученые назвали кофе, который помогает улучшать кровообращение у мужчин, а также защищает их организм от онкологии простаты.

Как сообщал Главред, нейропсихологи из Испании провели исследование, чтобы узнать, с чем пить кофе утром. Если точнее, ученые выяснили, как правильно пить кофе – с сахаром или без.