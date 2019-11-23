Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце

Кофе, по мнению ученые, не влияет негативно на работу сердца / Фото kivahan.ru

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк высказал мнение, что регулярное употребление кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления.

Как сообщает Focus, кофеин предотвращает развитие онкологических заболеваний, деменции и диабета.

По словам эксперта, в день рекомендуется выпивать до четырех чашек кофе.

Однако специалист отметил, что даже нечастое употребление вина может спровоцировать аритмию.

Пациентам с заболеваниями сердца медик рекомендовал заниматься силовыми тренировками, поскольку упражнения укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.

Напомним, в США ученые пришли к выводу, что 35 минут физических нагрузок в день помогут преодолеть депрессию даже тем людям, которые склонны к подобным нарушениям генетически.

К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.