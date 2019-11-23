Ученые развеяли мифы о влиянии вина и кофе на сердце

Медики утверждают, что положительный результат имеет регулярное употребление напитка.
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк высказал мнение, что регулярное употребление кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления.
Как сообщает Focus, кофеин предотвращает развитие онкологических заболеваний, деменции и диабета.
По словам эксперта, в день рекомендуется выпивать до четырех чашек кофе.
Однако специалист отметил, что даже нечастое употребление вина может спровоцировать аритмию.
Пациентам с заболеваниями сердца медик рекомендовал заниматься силовыми тренировками, поскольку упражнения укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.
Напомним, в США ученые пришли к выводу, что 35 минут физических нагрузок в день помогут преодолеть депрессию даже тем людям, которые склонны к подобным нарушениям генетически.
К слову, ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.