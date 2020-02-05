Раскрыта самая большая ошибка в заваривании чая

Листья чая нельзя оставлять завариваться слишком долго, сообщила эксперт / 1zoom.ru

Украинский эксперт по чаю Светлана Кобелева поделилась, что самая большая ошибка в заваривании чая - оставлять чайные листы в воде слишком долго.

Если чай слишком долго заваривается, в нем активируются не только полезные, но и не очень полезные микроэлементы, рассказал эксперт в сюжете ТСН.

Собеседница отметила, что в чае есть дубильное вещество, и условно после пяти минут заваривания уже активируются не только полезные микроэлементы, но и не очень полезные микроэлементы, которые могут нанести вред печени.

Кобелева подчеркнула, что чай, как и кофе, содержит кофеин, но в чае эффект бодрости от кофеина более мягкий и безопасный.

"Чайный кофеин - он воздействует на нервную систему мягко. У тебя очень мягкий подъем, очень длинное плато и плавный спуск… кофейный кофеин - он делает очень резкие всплески и резкие падения, а чай держит очень долго и равномерно", - добавила эксперт.

Ранее Светлана Кобелева говорила, что даже самый простой чай очень интересно украшают специи. По словам эксперта, в этот напиток, в частности, можно добавить кардамон, бадьян или гвоздику.