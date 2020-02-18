Назван базовый принцип правильного питания

Есть базовое правило, которого необходимо придерживаться в питании, сказала диетолог / УНИАН

Диетолог Светлана Фус поделилась, что в питании сначала нужно начинать придерживаться базовых вещей, а потом, если понадобится, экспериментировать.

Сначала нужно научиться делать пищевые паузы между основными приемами пищи, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что между завтраком, обедом и ужином должны быть промежутки в 3-4 часа – на протяжении этого времени нельзя ничего есть, но можно пить обычную воду.

"…Это позволит вам контролировать уровень инсулина. Запомните, любая пища – а не только простые углеводы (сладости и фрукты), вызывает повышение уровня глюкозы в крови и как следствие выработку инсулина для его нормализации....", – отметила Фус.

По словам диетолога, если человек на протяжении дня будет постоянно жевать, часть глюкозы пойдет на энергетические нужды организма, а ее избыток инсулин " отложит" в жировые депо.

"Кроме того, высокий инсулин в вечернее время снижает действие важного для стройности и здоровья, "жиросжигающего" гормона – соматотропина", - предупредила эксперт.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский написал, что есть пять правил здорового образа жизни. Врач подчеркнул, что одно из правил ЗОЖ - необходимо пить больше воды.