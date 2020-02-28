Можно ли пить молоко взрослым – диетолог дала неожиданный ответ

Скиталинская также обратила внимание на то, что в молоке присутствуют определенные вещества, которые негативно влияют на организм.
О пользе и вреде молока в последнее время говорят многие. Особенно этот вопрос волнует взрослых, которым многочисленные статьи в интернете советуют отказаться от этого продукта.
Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии Главреду расставила все точки над "ё" и рассказала, можно ли пить молоко взрослым.
"Если вы любите молоко, и если у вас нет непереносимости молочного сахара (лактозы), то один стакан в день (лучше с напитками и кашами) допустим. Но с возрастом количество фермента, который помогает усвоить лактозу, уменьшается, поэтому лучше приучить себя к кисломолочным продуктам. Но и ними не стоит злоупотреблять", - пояснила диетолог.
При этом диетолог уточнила, что разные народы мира по-разному усваивают молоко.
"Сейчас действительно говорят, что молоко - это вредный продукт, который плохо усваивается организмом. Но разные народы мира по-разному усваивают молоко. Например, жители азиатских стран вообще не могут усваивать молочные продукты, а скандинавы, наоборот, более чем на 90% усваивают. Это вызвано эволюцией условий проживания. Так, в частности, скандинавы жили в том месте, где небогатый выбор продуктов", - объяснила Скиталинская.
Также диетолог обратила внимание на то, что в молоке присутствуют определенные вещества, которые негативно влияют на организм.
"Кроме того, есть исследования, в молоке содержатся определенные вещества - казоморфины, которые осуществляют опиоидоподобный эффект на организм, но это не очень хорошо влияет на него. Но это утверждение нельзя считать полностью правильным, так как исследования продолжаются", - отметила диетолог.
Резюмируя, Скиталинская подчеркнула, что в общем кисломолочные продукты полезны.
"Кисломолочные продукты считаются одними из самых полезных. Это - источник легко усваиваемого белка, полезных жиров, витаминов А и D", - сказала диетолог.
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В итоге ученые пришли к неутешительному выводу. Оказывается, привычный всем нам кефир – совершенно бесполезный кисломолочный напиток.