Как приучить детей есть овощи: Комаровский дал три совета

Детей можно хитростью заставить есть овощи, поделился педиатр.
Известный педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как приучить детей есть овощи – дал три совета.
Дети и взрослые в день должны съедать пять порций овощей и фруктов, одна порция – количество еды, которое помещается в ладони, поделился медик в Instagram.
Собеседник отметил, что размер порций с возрастом меняется.
"Педиатры и диетологи всего мира утверждают, что для правильного, для полноценного, для гармоничного, здорового питания дети, да и взрослые, должны получать в течение дня пять порций овощей и фруктов. Теперь возникает вопрос: что такое порция? Порция – это не то, что поместилось в тарелке, нет…", – отметил Комаровский.
Педиатр добавил, что дети обычно готовы есть фрукты, но не хотят есть овощи. Медик подчеркнул, что есть три совета, которые помогают активизировать желание детей употреблять в пищу эти продукты.
Как научить детей есть овощи: три совета от Комаровского
- Максимально украшайте тарелку – красиво разлаживать овощи;
- Берите ребенка с собой, когда идете за покупки, и советуйтесь с ним, выбирая продукты;
- Привлекайте детей к приготовлению продуктов.
Ранее Евгений Комаровский посоветовал родителям не заставлять детей съедать все, что им положили в тарелку. Педиатр подчеркнул, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, чем умеренный дефицит.