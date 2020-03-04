Как приучить детей есть овощи: Комаровский дал три совета

Детей можно приучить есть овощи, сообщил Евгений Комаровский / УНИАН

Известный педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как приучить детей есть овощи – дал три совета.

Дети и взрослые в день должны съедать пять порций овощей и фруктов, одна порция – количество еды, которое помещается в ладони, поделился медик в Instagram.

Собеседник отметил, что размер порций с возрастом меняется.

"Педиатры и диетологи всего мира утверждают, что для правильного, для полноценного, для гармоничного, здорового питания дети, да и взрослые, должны получать в течение дня пять порций овощей и фруктов. Теперь возникает вопрос: что такое порция? Порция – это не то, что поместилось в тарелке, нет…", – отметил Комаровский.

Педиатр добавил, что дети обычно готовы есть фрукты, но не хотят есть овощи. Медик подчеркнул, что есть три совета, которые помогают активизировать желание детей употреблять в пищу эти продукты.

Как научить детей есть овощи: три совета от Комаровского

Максимально украшайте тарелку – красиво разлаживать овощи;

Берите ребенка с собой, когда идете за покупки, и советуйтесь с ним, выбирая продукты;

Привлекайте детей к приготовлению продуктов.

Ранее Евгений Комаровский посоветовал родителям не заставлять детей съедать все, что им положили в тарелку. Педиатр подчеркнул, что избыток пищи приносит намного больше проблем со здоровьем, чем умеренный дефицит.