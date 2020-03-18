Диетолог назвала суточную норму витамина С: что можно съесть

Минимальная суточная норма витамина С – 70 мг, поделилась диетолог / Скриншот

Витамин С (аскорбиновая кислота) не синтезируется в организме человека, он поступает с едой, и его суточная норма составляет 70-100 мг.

Этот витамин, в частности, нужен для иммунной защиты организма, принимает участие в процессе сворачивания крови, восстановлении суставов, кожи, костей, важен для синтеза коллагена, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

По слова диетолога, чтобы в сутки получить минимальную дозу витамина С (70 мг), можно съесть 100 г апельсин; 100 г цветной капусты, приготовленной на пару; 30 г черной смородины; 40 г болгарского перца или 100 г капусты, одно яблоко и один помидор.

Основные источники витамина С:

Цитрусовые;

Киви;

Ягоды;

Болгарский перец;

Квашеная капуста.

Фус подчеркнула, что во время термической обработки витамин С разрушается, поэтому продукты, в которых он содержится, лучше есть в свежем, замороженном или квашеном виде.

Эксперт подчеркнула, что продукты-источники аскорбиновой кислоты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку витамин С вступает в реакцию. Также продукты с витамином С лучше не хранить в светлых местах и при высокой влажности.⠀

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что для исключения дефицита в организме витамина С стоит включить в рацион свежую и квашеную капусту, петрушку и настой шиповника.