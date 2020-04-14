Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись

Пасха в 2020 году – дата, когда нас ждет самая сильная магнитная буря апреля. Скачки давления и сильные головные боли доставят людям немало проблем.
Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года самый сильный удар приберег на Пасху. Точнее ударит магнитная буря 18 апреля 2020 – накануне праздника, однако ее последствия ощущаться будут и на следующий день.
Геомагнитные возмущения начнутся рано утром – около 4 часов утра. Пик придется на 7-8 часов утра – когда люди как раз начнут просыпаться и заниматься подготовкой к празднику.
Так что спать накануне, с вечера пятницы, стоит лечь пораньше, ведь бессонница только усугубляет симптомы магнитных бурь.
Симптомы воздействия магнитной бури:
- сильно болит и давит голова – стоит почаще проветривать помещение (несмотря на обещанное похолодание на Пасху);
- скачет давление – нужно отказаться от кофе, алкоголя, острой и жирной пищи (это дополнительная нагрузка на сосуды);
- слабость – нельзя резко вскакивать с постели после пробуждения и надо снизить физические нагрузки;
- сонливость или, наоборот, бессонница – спать рекомендуется лечь пораньше.
Читайте такжеПогода в Украине будет с морозом и снегом – кому не повезло на неделеВ период магнитных бурь стоит беречь нервы, пить больше воды и травяного чая вместо кофе и черного чая. То есть поймать пасхальное настроение и не спеша заниматься своими делами, чередуя работу с отдыхом. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.