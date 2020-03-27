Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударов

Магнитные бури в апреле 2020 года – точные даты, когда шандарахнет / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года обещает метеозависимым людям неспокойный и несладкий месяц. Землю ждет 7 магнитных бурь – и к каждой из них стоит быть готовым заранее.

Когда ждать магнитные бури в апреле 2020 – даты

Слабенькая магнитная буря средней силы нагрянет к нам уже 1 апреля 2020. Ее пик придется на утро – с семи до десяти часов среды. Уже с вечера стоит принять расслабляющую ванну и лечь спать пораньше – чтобы недосыпание и расшатанные нервы не усугубили ситуацию. Тогда есть шанс отделаться легким испугом.

Затем нас ждет еще одна слабая магнитная буря 7 апреля 2020. На этот раз ее пик придется на послеобеденное время – с четырнадцати до шестнадцати часов. Стоит избегать стрессов – чтобы не отягчать свои перепады настроения и тревожное состояние, которые вызваны метеоударом.

Читайте такжеКакие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 годуА вот на православную Пасху 2020 ударит достаточно сильная магнитная буря 18 апреля 2020. Сильнее всего она будет ощущаться в четыре-восемь утра, так что, наверное, и неплохо, что праздновать Пасху в Украине в 2020 году будут онлайн – без походов в церковь и с богослужениями по телевизору и на YouTube. В любом случае людям с хроническими болезнями стоит держать под рукой лекарства. А всем вместе – приготовиться к головным болям, апатии, повышенной усталости и нарушениям сна.

Магнитная буря 20 апреля 2020 будет средней по своей интенсивности. Ощущения будут примерно такие же, как и на Пасху – но гипертоники и метеочувствительные люди перенесут ее легче, чем предыдущую.

Последняя магнитная буря в апреле будет самой затяжной – она продлится три дня подряд, с 28 по 30 апреля2020 включительно. Больше всего люди будут жаловаться на слабость и дневную сонливость. Расслабляющие ванны в это время лучше заменить контрастным душем.

Как помочь себе при магнитных бурях – в домашних условиях и без лекарств

При магнитных бурях медики рекомендуют:

вставать с кровати плавно;

максимально уменьшить физические нагрузки – заменить их прогулками на воздухе;

из рациона убрать алкогольные напитки, заменив их травяным чаем – включить в свое меню полезную пищу, а также овощи и фрукты с калием и магнием (это помидоры – особенно вяленые, брюссельская капуста, свекла, петрушка, щавель, кукуруза, авокадо, курага и чернослив);

общаться с позитивными людьми – чтобы избегать стресса;

от поездок за рулем по возможности отказаться.

Напомним, прогноз магнитных бурь на март 2020 приберег самый сильный метеоудар на конец месяца. Магнитная буря 27 марта 2020 станет самой сильной за последние пару месяцев.