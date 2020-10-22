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Как сжечь жир и получить кубики пресса: эксперт назвал правильные продукты

22 октября 2020, 09:54

Уменьшение процента жира в области живота может помочь стройным людям выглядеть более подтянутыми.

диета, похудение
Уменьшение процента жира в области живота может помочь стройным людям выглядеть более подтянутыми. / Фото Instagram

На рынке есть множество диет для похудения, предлагающих быстрые результаты. Эксперт объяснил, что для тех, кто хочет избавиться от жира на животе, есть некоторые продукты, которые могут помочь им похудеть.

Уменьшение процента жира в области живота может помочь стройным людям выглядеть более подтянутыми. Помимо сжигания жира, люди, сидящие на диете, могут помочь добиться плоского живота, не допуская его вздутия.

Руководитель отдела питания Probio7 Ребекка Трейлен рассказала о продуктах, которые не только полезны для здоровья, но и могут уменьшить вздутие живота.

Она также показала пять лучших блюд и напитков, которые помогут увидеть шесть кубиков пресса.

Добавление этих продуктов в ежедневный план питания может помочь увидеть результаты тем, кто надеется похудеть.

Банан

Ребекка сказала: "Было доказано, что бананы уменьшают вздутие живота, поскольку они богаты калием, который помогает регулировать задержку воды.

"Он также содержит клетчатку, которая полезна для микробиома кишечника - попробуйте добавить банан в свой смузи. Это не только улучшит ваш кишечник, но и даст восхитительный вкус".

Киноа

Она продолжила: "Киноа от природы не содержит глютена и является отличным источником белка и клетчатки. Это идеальная замена фасоли, которая, как известно, вызывает вздутие живота, и имеет дополнительный бонус в виде множества витаминов и минералов".

Огурец и арбуз

Ребекка объяснила, что оба продукта содержат большое количество воды, что может помочь животу выглядеть более подтянутым.

Она сказала: "Огурцы и арбузы - это продукты, богатые водой. Они не только вкусны в салате, но и высокое содержание воды сохранит водный баланс и уменьшит вздутие живота".

Куркума

По словам эксперта, добавление специй при приготовлении пищи может помочь людям, сидящим на диете, добиться результатов.

"Куркума, когда дело доходит до трав и специй, является одним из лучших продуктов для кишечника благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые помогают расслабить желудок", - продолжила Ребекка.

"Почему бы не попробовать добавить его в карри или жареную капусту с куркумой".

Травяные чаи

Употребление травяных чаев поможет облегчить вздутие живота, сохраняя при этом водный баланс стройных тел.

Ребекка продолжила: "Травяные чаи, такие как имбирь или мята, успокаивают желудок и, как следствие, помогают облегчить вздутие живота. В качестве дополнительного совета: попробуйте пить травяной чай после каждого приема пищи, чтобы предотвратить вздутие живота".

Добавляя продукты в свой рацион, стройные люди могут уменьшить вздутие живота.

здоровье живот похудение
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