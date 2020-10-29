От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты

Продолжительность курения играет роль в том, насколько вы зависимы / "РИА Новости"

Курение сигарет вредит почти каждому органу тела. К счастью, любому, кто хочет бросить курить, не нужно долго ждать, чтобы начать пожинать плоды - процесс заживления организма начинается всего через 20 минут после его последней сигареты.

"На самом деле не имеет значения, как долго вы курите", - говорит Рашель Б. Хейс, доктор философии, доцент психиатрии и лицензированный клинический психолог в Университете Содружества Вирджинии, специализирующийся на табачной зависимости. "Продолжительность курения играет роль в том, насколько вы зависимы. Но как только вы откажетесь от сигарет или, тем не менее, вы получите никотин, эти преимущества начинают проявляться".

Вот график того, что происходит, когда вы бросаете курить:

20 минут

Примерно через 20 минут после последней выкуривания ваше кровяное давление и частота сердечных сокращений снизятся до нормального уровня.

Если вы продолжите курить, это может в конечном итоге вызвать высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, которое может привести к сердечным приступам, инсульту и серьезным повреждениям всего тела.

Два часа

Через несколько часов периферическое кровообращение - или кровоток по всему телу - начинает улучшаться.

По словам Хейза, вдыхание сигаретного дыма сужает кровеносные сосуды и ограничивает приток крови к рукам и ногам, вызывая снижение температуры и чувствительности. Ноги и руки могут начать нагреваться, поскольку кровообращение улучшается через несколько часов после прекращения курения.

12 часов

Через 12 часов после последней выкуривания уровень окиси углерода - бесцветного токсичного газа без запаха, который содержится в сигаретах - возвращается к нормальному уровню.

Окись углерода уменьшает количество кислорода в кровотоке, который может достигать сердца, легких, мозга и других жизненно важных органов. Кроме того, повышенный уровень окиси углерода в сигаретах может вызвать головные боли, головокружение и тошноту.

В это же время начинают проявляться симптомы никотиновой отмены. К ним относятся:

Чувство раздражительности

Нехватка концентрации

Головные боли

Голод

Разочарование

24 часа

После одного дня отсутствия табачного дыма риск сердечного приступа снижается. Это связано с комбинацией улучшенного кровообращения, пульса и артериального давления, которые помогают сердцу оптимально функционировать.

Тем не менее, приступы кашля могут усилиться примерно в это время, поскольку организм работает над удалением лишней слизи из легких.

48 часов

Через два дня после отказа от курения ваше обоняние и вкус начинают улучшаться, поскольку нервные окончания в носу и рту отрастают заново.

Тяга и симптомы отмены усиливаются в это время по мере снижения уровня никотина в организме.

72 часа

Через 72 часа функция легких начинает улучшаться по мере уменьшения воспаления. Бронхи, структуры, которые пропускают воздух в легкие и выходят из них, также начинают расслабляться.

Волоски тоже начнут отрастать. Эти крошечные волосообразные структуры в легких помогают очищать дыхательные пути, удаляя слизь и бактерии. Хотя сигаретный дым повреждает и мешает их функционированию, они быстро восстанавливаются после того, как вы бросите курить.

Одна неделя

Тяга к никотину обычно начинает уменьшаться после недели без сигарет и продолжает уменьшаться в течение следующих недель. Кашель уменьшится по мере уменьшения выработки слизи и заживления волосков.

Один месяц

По словам Хейса, через месяц функционирование легких увеличивается на 30%, и вы можете почувствовать, что легче выполнять упражнения или ходить на большие расстояния. Вы почти больше не испытываете тягу к никотину или приступы кашля.

Шесть месяцев

Емкость легких продолжает улучшаться. Вы можете заметить, что у вас больше нет одышки и у вас больше энергии, говорит Хейс.

1 год

Год спустя ваш риск ишемической болезни сердца теперь на 50% меньше, чем у курильщика. Бывшие курильщики могут заметить, что они меньше болеют и могут быстрее бороться с простудой благодаря отросшим волоскам, которые помогают избавиться от инфекций.

10 лет

Риск заболеваний легких снижается вдвое через 10 лет после того, как вы бросите курить.

Табачный дым сгущает кровь и сужает артерии, что подвергает курильщиков повышенному риску образования тромбов и инсультов. После десяти лет отсутствия никотина эти эффекты меняются, поскольку ваши артерии расширяются и заживают, а риск инсульта также значительно снижается.

15 лет

После 15 лет без сигарет ваш риск умереть от сердечного приступа или сердечного приступа такой же, как и у тех, кто никогда не курил.