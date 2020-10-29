От 20 минут до 15 лет: как невероятно восстанавливается тело после последней сигареты

Продолжительность курения играет роль в том, насколько вы зависимы.
Курение сигарет вредит почти каждому органу тела. К счастью, любому, кто хочет бросить курить, не нужно долго ждать, чтобы начать пожинать плоды - процесс заживления организма начинается всего через 20 минут после его последней сигареты.
"На самом деле не имеет значения, как долго вы курите", - говорит Рашель Б. Хейс, доктор философии, доцент психиатрии и лицензированный клинический психолог в Университете Содружества Вирджинии, специализирующийся на табачной зависимости. "Продолжительность курения играет роль в том, насколько вы зависимы. Но как только вы откажетесь от сигарет или, тем не менее, вы получите никотин, эти преимущества начинают проявляться".
Вот график того, что происходит, когда вы бросаете курить:
20 минут
Примерно через 20 минут после последней выкуривания ваше кровяное давление и частота сердечных сокращений снизятся до нормального уровня.
Если вы продолжите курить, это может в конечном итоге вызвать высокое кровяное давление, также называемое гипертонией, которое может привести к сердечным приступам, инсульту и серьезным повреждениям всего тела.
Два часа
Через несколько часов периферическое кровообращение - или кровоток по всему телу - начинает улучшаться.
По словам Хейза, вдыхание сигаретного дыма сужает кровеносные сосуды и ограничивает приток крови к рукам и ногам, вызывая снижение температуры и чувствительности. Ноги и руки могут начать нагреваться, поскольку кровообращение улучшается через несколько часов после прекращения курения.
12 часов
Через 12 часов после последней выкуривания уровень окиси углерода - бесцветного токсичного газа без запаха, который содержится в сигаретах - возвращается к нормальному уровню.
Окись углерода уменьшает количество кислорода в кровотоке, который может достигать сердца, легких, мозга и других жизненно важных органов. Кроме того, повышенный уровень окиси углерода в сигаретах может вызвать головные боли, головокружение и тошноту.
В это же время начинают проявляться симптомы никотиновой отмены. К ним относятся:
- Чувство раздражительности
- Нехватка концентрации
- Головные боли
- Голод
- Разочарование
24 часа
После одного дня отсутствия табачного дыма риск сердечного приступа снижается. Это связано с комбинацией улучшенного кровообращения, пульса и артериального давления, которые помогают сердцу оптимально функционировать.
Тем не менее, приступы кашля могут усилиться примерно в это время, поскольку организм работает над удалением лишней слизи из легких.
48 часов
Через два дня после отказа от курения ваше обоняние и вкус начинают улучшаться, поскольку нервные окончания в носу и рту отрастают заново.
Тяга и симптомы отмены усиливаются в это время по мере снижения уровня никотина в организме.
72 часа
Через 72 часа функция легких начинает улучшаться по мере уменьшения воспаления. Бронхи, структуры, которые пропускают воздух в легкие и выходят из них, также начинают расслабляться.
Волоски тоже начнут отрастать. Эти крошечные волосообразные структуры в легких помогают очищать дыхательные пути, удаляя слизь и бактерии. Хотя сигаретный дым повреждает и мешает их функционированию, они быстро восстанавливаются после того, как вы бросите курить.
Одна неделя
Тяга к никотину обычно начинает уменьшаться после недели без сигарет и продолжает уменьшаться в течение следующих недель. Кашель уменьшится по мере уменьшения выработки слизи и заживления волосков.
Один месяц
По словам Хейса, через месяц функционирование легких увеличивается на 30%, и вы можете почувствовать, что легче выполнять упражнения или ходить на большие расстояния. Вы почти больше не испытываете тягу к никотину или приступы кашля.
Шесть месяцев
Емкость легких продолжает улучшаться. Вы можете заметить, что у вас больше нет одышки и у вас больше энергии, говорит Хейс.
1 год
Год спустя ваш риск ишемической болезни сердца теперь на 50% меньше, чем у курильщика. Бывшие курильщики могут заметить, что они меньше болеют и могут быстрее бороться с простудой благодаря отросшим волоскам, которые помогают избавиться от инфекций.
10 лет
Риск заболеваний легких снижается вдвое через 10 лет после того, как вы бросите курить.
Табачный дым сгущает кровь и сужает артерии, что подвергает курильщиков повышенному риску образования тромбов и инсультов. После десяти лет отсутствия никотина эти эффекты меняются, поскольку ваши артерии расширяются и заживают, а риск инсульта также значительно снижается.
15 лет
После 15 лет без сигарет ваш риск умереть от сердечного приступа или сердечного приступа такой же, как и у тех, кто никогда не курил.