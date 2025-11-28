Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В субботу, 29 ноября, верующие в Украине вспоминают святого Парамона и 370 мучеников, пострадавших за веру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 29 ноября
По новому церковному календарю 29 ноября в Украине чествуют святого Парамона и 370 мучеников, которые погибли за веру в III веке. Тогда император Деций Траян жестоко преследовал христиан, а правитель восточных областей Аквиан приказал бросить в темницу сотни людей, отказавшихся поклоняться языческим богам. Парамон, простой житель, открыто выступил против этих пыток, за что был схвачен и казнен вместе с другими.
Кроме Парамона, в этот день вспоминают мученика Филомена Анкирского, преподобных Акакия Синайского и Нектария Киево-Печерского, а также священномученика Авива, епископа Некресского.
По старому юлианскому календарю православные в этот день почитают апостола Левия Матфея - одного из двенадцати учеников Христа.
Традиции и приметы и приметы
В народе этот день называют Парамонов день. К святому обращаются с молитвами о крепкой вере, здоровье и благополучии в семье. Традиционно готовят постную выпечку, чтобы привлечь достаток. Существует и особая примета: стоит одолжить мелочь - муку, яйцо или даже несколько копеек. Считается, что это принесет удачу на весь год.
Церковь призывает избегать ссор, зависти, лени и отчаяния, а также не отказывать в помощи ближним. Ведь отчаяние считается одним из самых больших грехов.
Продолжается Рождественский пост, и 29 ноября разрешается употреблять блюда с маслом, рыбу и вино.
Запреты дня
- Не выносить мусор из дома, чтобы не "вынести" удачу.
- Не делиться планами на будущее - можно упустить шанс их осуществить.
- Не переезжать, не делать крупных покупок и не тратить деньги без надобности.
Об источнике: Православная церковь Украины
Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.
