Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

К святому Парамону обращаются с молитвами о крепкой вере, душевном спокойствии, здоровье и семейном благополучии.

В субботу, 29 ноября, верующие в Украине вспоминают святого Парамона и 370 мучеников, пострадавших за веру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

По новому церковному календарю 29 ноября в Украине чествуют святого Парамона и 370 мучеников, которые погибли за веру в III веке. Тогда император Деций Траян жестоко преследовал христиан, а правитель восточных областей Аквиан приказал бросить в темницу сотни людей, отказавшихся поклоняться языческим богам. Парамон, простой житель, открыто выступил против этих пыток, за что был схвачен и казнен вместе с другими.

Кроме Парамона, в этот день вспоминают мученика Филомена Анкирского, преподобных Акакия Синайского и Нектария Киево-Печерского, а также священномученика Авива, епископа Некресского.

По старому юлианскому календарю православные в этот день почитают апостола Левия Матфея - одного из двенадцати учеников Христа.

Традиции и приметы и приметы

В народе этот день называют Парамонов день. К святому обращаются с молитвами о крепкой вере, здоровье и благополучии в семье. Традиционно готовят постную выпечку, чтобы привлечь достаток. Существует и особая примета: стоит одолжить мелочь - муку, яйцо или даже несколько копеек. Считается, что это принесет удачу на весь год.

Церковь призывает избегать ссор, зависти, лени и отчаяния, а также не отказывать в помощи ближним. Ведь отчаяние считается одним из самых больших грехов.

Продолжается Рождественский пост, и 29 ноября разрешается употреблять блюда с маслом, рыбу и вино.

Запреты дня

Не выносить мусор из дома, чтобы не "вынести" удачу.

Не делиться планами на будущее - можно упустить шанс их осуществить.

Не переезжать, не делать крупных покупок и не тратить деньги без надобности.

