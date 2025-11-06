Почему 7 ноября нельзя работать допоздна: какой церковный праздник

7 ноября нельзя работать допоздна - тьма 7 ноября уносит силы.

Какой 7 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash

В пятницу, 7 ноября, верующие празднуют день памяти святых 33 мучеников в Мелитине. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Преследования христиан в Мелитине активизировались во время правления римского императора Диоклетиана. По преданию, 33 верующих были схвачены местными властями за отказ приносить жертву языческим богам. Несмотря на пытку, ни один из них не отрекся от Христа. Тексты преданий подают, что мучеников долго и жестоко пытали, пытаясь вынудить отказаться от веры. Им угрожали казнью, истощали голодом и холодом, но они оставались непоколебимыми. В финале все 33 были казнены, подтвердив верность Христу до самой смерти.

Что нельзя делать 7 ноября

Не стоит начинать важные дела - это так называемый "холодный переход", и все, что начнешь в этот день, будет продвигаться тяжело.

Нельзя работать допоздна - тьма 7 ноября уносит силы.

Не следует выходить из дома после заката - это время "перелома сезонов", поэтому вечер считали неблагоприятным.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло - к мягкой зиме;

мороз в этот день - будет холодная зима;

снег 7 ноября - ждите обильных зимних снегопадов;

облачно и ветрено - к ураганной зиме;

дождь - в декабре будет много оттепелей.

В народе 7 ноября носило название Дедовские плачи. Традиционно в этот день вспоминали усопших родственников.

Именины 7 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 7 ноября, является турмалин. Издавна верили, что этот камень рассеивает всякий ужас и наполняет человека глубочайшим чувством внутренней сохранности.

