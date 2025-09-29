С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

Главред подготовил трогательные и искренние поздравления в стихах и прозе для украинских защитников и защитниц.

Ежегодно 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Этот праздник является данью уважения всем, кто защищает независимость и территориальную целостность страны, оберегает мирную жизнь украинцев и ежедневно демонстрирует мужество и преданность Родине.

Главред подготовил трогательные поздравления для всех, кто сегодня стоит на защите нашего государства.

Поздравления с Днем защитников и защитниц в стихах

Героям страны, Воинам света -

Защитникам нашим, дороже которых нету.

Вы стойко храните от злобных врагов,

Не страшен вам танк и града огонь.

Всем тем, кто готов жизнь за Родину отдать -

Низкий поклон и спасибо сказать!

Пусть ваш дух никогда не склонится,

И в глазах не гаснет свет огня.

Ваша отвага - великая сила,

Что разгоняет врагов и страх сполна.

Пусть удача будет в любом деле,

Пусть товарищи будут как семья.

Мы благодарим вас за покой и за смелость,

За мирное, свободное и лучшее бытие!

Казацкий дух, Покров вас покрывает,

И силы дарит на каждый шаг.

Вас каждый украинец сегодня поздравляет,

Вы – щит и меч, вы – наш живой очаг!

Пусть Господь и Дева хранят от бед,

От злых пуль, от вражьих рук.

Пусть непокорность духа вдохновляет вас в ответ,

Безопасных дорог, без горя и разлук!

Тебя поздравляю, мой несокрушимый друг,

За твою отвагу и силу в бою!

Пусть не будет тебе в мире стужи,

Ты охраняешь мою надежду и мечту.

Пусть Покров Пресвятой Матери хранит,

И в сердце твоём живёт лишь мир.

Желаю праздновать Победу скорую,

И вернуться домой очень скоро!

Поздравления с Днем защитников и защитниц в прозе

С Днем защитников и защитниц Украины! Искренне благодарим за вашу службу и самоотверженность. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых свершений и счастливой жизни в свободной и независимой Украине. Пусть каждый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне!

***

Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть здоровье будет крепким, жизнь - долгой и счастливой, а победа - как можно ближе!

Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Твоя стойкость и отвага - это то, что дает нам силы держаться. Спасибо тебе за каждый рассвет и за то, что ты борешься за нашу независимость. Желаю тебе крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев рядом и самое главное - скорейшей Победы!

***

С праздником тебя! Ты - настоящий Герой/Героиня, и мы бесконечно тобой гордимся. Ты даришь нам надежду и доказываешь миру, что украинская нация - несокрушимая. Пусть Покрова Пресвятой Богородицы всегда тебя оберегает. Береги себя, и знай, что твой подвиг никогда не будет забыт.

Спасибо за каждое утро, которое наступает благодаря Вам. Желаем крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев и скорой Победы! Пусть Покрова Пресвятой Богородицы всегда оберегает Вас на боевых путях.

***

Уважаемые защитники и защитницы! Этот праздник - день настоящих Героев, патриотов, которые стоят на страже нашей независимости. Поздравляем всех, кто сегодня с оружием в руках, кто лечит, волонтерит и поддерживает нашу армию. Вы - наша сила и наша надежда. Пусть все вражеские пули обходят, а возвращение домой будет радостным и безопасным! Слава Украине!

