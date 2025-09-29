С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Этот праздник является данью уважения всем, кто защищает независимость и территориальную целостность страны, оберегает мирную жизнь украинцев и ежедневно демонстрирует мужество и преданность Родине.
Главред подготовил трогательные поздравления для всех, кто сегодня стоит на защите нашего государства.
Поздравления с Днем защитников и защитниц в стихах
Героям страны, Воинам света -
Защитникам нашим, дороже которых нету.
Вы стойко храните от злобных врагов,
Не страшен вам танк и града огонь.
Всем тем, кто готов жизнь за Родину отдать -
Низкий поклон и спасибо сказать!
Пусть ваш дух никогда не склонится,
И в глазах не гаснет свет огня.
Ваша отвага - великая сила,
Что разгоняет врагов и страх сполна.
Пусть удача будет в любом деле,
Пусть товарищи будут как семья.
Мы благодарим вас за покой и за смелость,
За мирное, свободное и лучшее бытие!
Казацкий дух, Покров вас покрывает,
И силы дарит на каждый шаг.
Вас каждый украинец сегодня поздравляет,
Вы – щит и меч, вы – наш живой очаг!
Пусть Господь и Дева хранят от бед,
От злых пуль, от вражьих рук.
Пусть непокорность духа вдохновляет вас в ответ,
Безопасных дорог, без горя и разлук!
Тебя поздравляю, мой несокрушимый друг,
За твою отвагу и силу в бою!
Пусть не будет тебе в мире стужи,
Ты охраняешь мою надежду и мечту.
Пусть Покров Пресвятой Матери хранит,
И в сердце твоём живёт лишь мир.
Желаю праздновать Победу скорую,
И вернуться домой очень скоро!
Поздравления с Днем защитников и защитниц в прозе
С Днем защитников и защитниц Украины! Искренне благодарим за вашу службу и самоотверженность. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых свершений и счастливой жизни в свободной и независимой Украине. Пусть каждый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне!
***
Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть здоровье будет крепким, жизнь - долгой и счастливой, а победа - как можно ближе!
Поздравляю тебя с Днем защитников и защитниц Украины! Твоя стойкость и отвага - это то, что дает нам силы держаться. Спасибо тебе за каждый рассвет и за то, что ты борешься за нашу независимость. Желаю тебе крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев рядом и самое главное - скорейшей Победы!
***
С праздником тебя! Ты - настоящий Герой/Героиня, и мы бесконечно тобой гордимся. Ты даришь нам надежду и доказываешь миру, что украинская нация - несокрушимая. Пусть Покрова Пресвятой Богородицы всегда тебя оберегает. Береги себя, и знай, что твой подвиг никогда не будет забыт.
Спасибо за каждое утро, которое наступает благодаря Вам. Желаем крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежных собратьев и скорой Победы! Пусть Покрова Пресвятой Богородицы всегда оберегает Вас на боевых путях.
***
Уважаемые защитники и защитницы! Этот праздник - день настоящих Героев, патриотов, которые стоят на страже нашей независимости. Поздравляем всех, кто сегодня с оружием в руках, кто лечит, волонтерит и поддерживает нашу армию. Вы - наша сила и наша надежда. Пусть все вражеские пули обходят, а возвращение домой будет радостным и безопасным! Слава Украине!
Вас также может заинтересовать:
- Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь
- Почему 28 сентября нельзя убирать в доме: какой церковный праздник
- Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред