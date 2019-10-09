Как жить по лунному календарю 10 октября: день фатально прекрасен для денег

Как жить по лунному календарю 10 октября: прическа, деньги и похудение / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 10 октября 2019, обещает день, когда прошлое рискует напомнить о себе не самым приятным образом: могут встретиться давние знакомцы, можно наткнуться на забытую вещь или всплыть косяки по уже забытому проекту. От всего лишнего – от надоедливых людей до привычек и вещей – стоит безжалостно избавляться.

Луна переходит в знак Рыб. Это 13-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 10 октября. Стрижка привлечет материальное благополучие. Но при этом не стоит забывать про оздоровительные процедуры: сегодня и волосы, и кожа головы в них особо нуждаются.

Чем больше внимания будете сегодня уделять волосам – тем сильнее будет связь с Миром Космоса.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 10 октября. Помимо стрижки есть еще один способ, как привлечь деньги в кошелек: пересчитать сегодня все находящиеся там деньги.

Читайте также10 октября 2019 – какой сегодня праздник: что есть и что нельзя делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 10 октября. На растущей Луне не советуют лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 10 октября 2019 – тренируем пресс, делаем себе осиную талию, но бережем ступни.

Высок риск растяжений, так что в спортзале стоит быть внимательным при разминках и заминках, а на улице – если носите обувь на каблуке.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 10 октября. Не стоит ни закрывать капусту, ни солить огурцы, ни делать консервированные запасы. Домашние растения лучше не поливать. Сегодня удачной будет выпечка.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.