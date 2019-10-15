Гороскоп на сегодня: кого ждет триумф, апгрейд и прозрение

Водолеям гороскоп 2019 советует прислушиваться к внутреннему голосу.
Во вторник, 15 октября, после полнолуния в праздник Покрова - 14 октября - Луна убывает и находится в Тельце. Овнам, Тельцам и Водолеям гороскоп на сегодня сулит запоминающийся день.
Овны могут начинать дела и рассчитывать на триумф, Тельцам нужен апгрейд, а Водолеям "светит" прозрение.
Гороскоп 2019: что звезды сулят Овнам, Тельцам и Водолеям
Гороскоп Овен 2019
Благоприятное время, чтобы заняться новыми делами - можно добиться триумфа. Если есть желание кардинально изменить что-то в карьере - не отказывайте себе, гороскоп на 15 октября 2019 дает "добро", но при одном условии - решение должно быть взвешенным и тщательно продуманным.
Нельзя забывать о материальной стороне вопросов, все обязательно нужно просчитывать. Необходимо впитывать новые знания и умения, как губка. Есть вероятность получения хороших новостей и встречи со старыми друзьями.
Гороскоп 2019 Телец
Тельцам необходим апгрейд, поскольку они потратили уйму энергии, и ее нужно восстановить. Хорошее время, чтобы найти приятные аспекты в работе, отыскать внутреннее спокойствие и делать свое дело с удовольствием.
Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог предупредила о наказанииМогут навалиться мелкие, но досадные неприятности, предупреждает гороскоп на сегодня. Есть вероятность перетасовки в кругу общения после разногласий. Возможны успехи в карьере.
Гороскоп Водолей 2019
Водолеям лучше не принимать решения поспешно и не спешить в реализации важных дел. Благоприятный день для самоанализа, поэтому гороскоп на сегодня советует больше времени проводить наедине с собой и слушать своей внутренний голос.
Возможны попытки манипуляций. Могут поступить интересные предложения относительно карьеры - желательно обсудить их с людьми, которые способны дать дельный совет.
Напомним, гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака предупреждал, что у Овнов сложится очень непростая ситуация. Также прогнозировалось, что для Водолеев месяц будет очень благоприятным, а для Тельцов - нейтральным.