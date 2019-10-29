Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи

Как привлечь деньги и удачу – проверенный способ от Ванги: всё просто и быстро / 1zoom.ru

Известная провидица Ванга часто пользовалась одним проверенным способом, как привлечь деньги в дом – с помощью одной весьма распространенной специи, которая есть почти в каждом доме.

В ритуале на привлечение денег Ванга использовала корицу – а еще литр воды и свечу (желательно зеленого цвета).

Корицу Ванга разводила в воде, кипятила и давала настою остыть. А затем правой рукой разбрызгивала отвар по всему дому, в левой руке держа зажженную свечу. Про себя нужно молиться Николая Чудотворцу, чтобы помог с решением материальных вопросов.

Читайте такжеКак загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делатьКорица притягивает богатство в дом, а зеленая свеча – добрую энергетику, усиливая действие обряда на деньги.

Обрызгав все комнаты, свечу Ванга тушить не торопилась: гореть она должна не менее часа, чтобы результат закрепился.

Лучше всего ритуал на богатство совершать в пятницу или субботу – дни, для привлечения материальных благ наиболее благоприятные.

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