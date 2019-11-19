Опасность и месть: кому гороскоп на завтра пророчит быть настороже

Овнам в среду лучше закатать губу, а Стрельцам - поберечь здоровье.
Во Всемирный день ребенка - в среду, 20 ноября, Водолеям, Овнам и Стрельцам грозят опасности, им нужно быть настороже. Раков гороскоп на завтра предупредил о неприятностях.
Львам необходимо "показать зубы" - звезды дают добро на месть.
Гороскоп на 20 ноября 2019: кому завтра быть настороже
Гороскоп на завтра - Водолей
Трезво оценивайте себя и все происходящее вокруг, чтобы не попасться на удочку мошенников. Смело отказывайтесь от еды и напитков, которые у вас вызывают подозрения. Не горячитесь - принимайте решения обдуманно.
Гороскоп на 20 ноября 2019 - Овен
Предельно внимательно делайте любую работу, особенно ту, во время которой есть вероятность серьезно травмироваться.
Читайте такжеГороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетовСледите за вещами - "неправильно" положенную вещь могут умыкнуть. Закатайте губу - крупные расходы могут вызвать горькое сожаление.
Гороскоп на завтра - Стрелец
Одевайтесь по погоде и не нарывайтесь на проблемы со здоровьем - можно серьезно заболеть. Попытайтесь быть помягче во время общения со второй половинкой, и конфликтов удастся избежать.
Гороскоп на 20 ноября 2019 - Рак
Неожиданно может появиться новая статья расходов, и сумма, с которой придется расстаться, окажется немаленькой. Не расстраивайтесь, также может подвернуться шанс подзаработать.
Гороскоп на завтра - Лев
Возможно, в коллективе есть человек, который сует вам палки в колеса - этого человека стоит проучить. Гороскоп 2019 сулит Львам заслуженный дополнительный доход. Трезво оценивайте идеи и, если решите их воплотить в жизнь, просчитывайте все до мелочей.
Ранее был опубликован гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что Водолеям светят "реформы", Овнам - проблемы в личной жизни, Стрельцам и Львам звезды прочат успех в любви, а Ракам - удачные операции с недвижимостью.