Опасность и месть: кому гороскоп на завтра пророчит быть настороже

Гороскоп на 20 ноября советует Водолеям, Овнам и Стрельцам быть настороже / Скриншот

Во Всемирный день ребенка - в среду, 20 ноября, Водолеям, Овнам и Стрельцам грозят опасности, им нужно быть настороже. Раков гороскоп на завтра предупредил о неприятностях.

Львам необходимо "показать зубы" - звезды дают добро на месть.

Гороскоп на 20 ноября 2019: кому завтра быть настороже

Гороскоп на завтра - Водолей

Трезво оценивайте себя и все происходящее вокруг, чтобы не попасться на удочку мошенников. Смело отказывайтесь от еды и напитков, которые у вас вызывают подозрения. Не горячитесь - принимайте решения обдуманно.

Гороскоп на 20 ноября 2019 - Овен

Предельно внимательно делайте любую работу, особенно ту, во время которой есть вероятность серьезно травмироваться.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетовСледите за вещами - "неправильно" положенную вещь могут умыкнуть. Закатайте губу - крупные расходы могут вызвать горькое сожаление.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Одевайтесь по погоде и не нарывайтесь на проблемы со здоровьем - можно серьезно заболеть. Попытайтесь быть помягче во время общения со второй половинкой, и конфликтов удастся избежать.

Гороскоп на 20 ноября 2019 - Рак

Неожиданно может появиться новая статья расходов, и сумма, с которой придется расстаться, окажется немаленькой. Не расстраивайтесь, также может подвернуться шанс подзаработать.

Гороскоп на завтра - Лев

Возможно, в коллективе есть человек, который сует вам палки в колеса - этого человека стоит проучить. Гороскоп 2019 сулит Львам заслуженный дополнительный доход. Трезво оценивайте идеи и, если решите их воплотить в жизнь, просчитывайте все до мелочей.

Ранее был опубликован гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что Водолеям светят "реформы", Овнам - проблемы в личной жизни, Стрельцам и Львам звезды прочат успех в любви, а Ракам - удачные операции с недвижимостью.