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"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову

26 марта 2020, 04:06

Один знак может стать более независимыми в материальном плане.

В апреле Скорпиону деньги могут свалиться на голову – Гороскоп на апрель 2020 года
Скорпиону деньги могут свалиться на голову / УНИАН

В апреле одному из знаков Зодиака – Скорпион – деньги свалятся на голову, и из-за этого есть угроза оторваться от реальности.

Скорпионы могут рваться к богатству и роскоши, прогнозирует гороскоп на апрель 2020, пишет SlovoFraza.

В прогнозе говорится, что Раки могут стать более независимыми в финансовом плане. 

Представителей этого знака может потянуть к накоплению. Также Раки при помощи денег способны заполучить престиж.

В апреле может улучшиться финансовое положение Дев – им могут помочь деловые связи и обаяние. 

"Скорпионов в апреле 2020 поджидает неожиданное получение денег… в порыве к богатству, комфорту и роскоши проявится ваше непостоянство и странные вкусы", – отмечается в гороскопе.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года. В прогнозе говорится, что во второй половине месяца Скорпионам грозят всякие "обломы", неудачи и препятствия в дороге.

гороскоп Гороскоп 2020 Скорпион Дева Рак
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