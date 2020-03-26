"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову

Скорпиону деньги могут свалиться на голову / УНИАН

В апреле одному из знаков Зодиака – Скорпион – деньги свалятся на голову, и из-за этого есть угроза оторваться от реальности.

Скорпионы могут рваться к богатству и роскоши, прогнозирует гороскоп на апрель 2020, пишет SlovoFraza.

В прогнозе говорится, что Раки могут стать более независимыми в финансовом плане.

Представителей этого знака может потянуть к накоплению. Также Раки при помощи денег способны заполучить престиж.

В апреле может улучшиться финансовое положение Дев – им могут помочь деловые связи и обаяние.

"Скорпионов в апреле 2020 поджидает неожиданное получение денег… в порыве к богатству, комфорту и роскоши проявится ваше непостоянство и странные вкусы", – отмечается в гороскопе.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года. В прогнозе говорится, что во второй половине месяца Скорпионам грозят всякие "обломы", неудачи и препятствия в дороге.