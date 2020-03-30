Самый "гадостный" период апреля: астролог назвал грядущие испытания

Самый дурной период апреля – первые десять дней, спрогнозировал астролог / УНИАН

Самым дурным периодом апреля 2020 года будет первая декада, с 1 по 10 апреля возможны катастрофические ситуации, которые будут выбивать из колеи.

На протяжении первой декады апреля стоит воздержаться от перемен и важных решений, сообщил астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, этот период будет переполнен неприятными событиями и неожиданными сложностями.

"Первая декада апреля – самый дурной период месяца… Марс будет в жестком квадрате к Урану, что свидетельствует о частых катастрофических ситуациях, которые будут выбивать из колеи", – поделился эксперт.

Росс добавил, что всем особенно придется несладко вблизи полнолуния (будет 8 апреля в 5:35 утра), и 6-9 апреля будет самым катастрофическим и аварийно опасным периодом.

Читайте также"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовников"…лучше не садиться за руль, воздержаться даже от поездок на небольшие расстояния, по городу, а, тем более, не летать, потому что будут падать самолеты…", – предупредил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в апреле 2020-го неудачи грозят Водолеям, Львам, Тельцам и Стрельцам. Астролог спрогнозировал, что особенно тяжело будет Водолеям, которые родились в январе.