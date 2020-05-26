"Повышение зарплаты и силы зла": астролог поделилась прогнозом на конец мая

Повышения зарплаты можно добиться 28 мая, поделилась астролог / УНИАН

Астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, что во вторник, 26 мая, нельзя принимать решения на авось, нужно просчитывать риски, и не стоит начинать новые проекты, если есть незаконченные дела.

В среду вместо активных действий стоит наблюдать и анализировать, а в четверг можно общаться с руководством и добиться повышения зарплаты, рассказала эксперт Фактам.

Собеседница добавила, что в пятницу можно легко завершить начатые ранее дела, а в субботу ожидается день сатанинской энергетики, и для того, чтобы силы зла не повлияли на внутренний мир человека, нужно максимально сократить общение с внешним миром.

"…31 мая… любые профессиональные проекты обречены на успех… удачный день для деловых переговоров – партнеры легко найдут общий язык и охотно будут идти навстречу друг другу… идеальный день для церемонии бракосочетания", – поделилась Булгакова.

Ранее астрологи сообщили, что счастливчиками второй половины мая будут Козероги, Раки и Тельцы. По прогнозу экспертов, Раки могут получить новые выгодные возможности, Тельцам светит везение на всех фронтах, а Козероги могут достичь того, о чем мечтали.