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Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение

Двум знакам Зодиака в четверг грозят неудачи.

9 июля 2020, 07:40
Переворот в личной жизни спрогнозирован Весам – Гороскоп на сегодня 9 июля 2020 года
Личная жизнь Весов может кардинально измениться / Reuters

В четверг, 9 июля, Весам спрогнозирован переворот в личной жизни и финансовые потери, а Рыбам – озарение.

Овнам и Львам грозят неудачи, предупредил гороскоп на 9 июля 2020 года, который опубликовал SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Козероги могут столкнуться с любовными неудачами.

Какие события спрогнозированы водным знакам Зодиака на четверг

Гороскоп на сегодня – Рак

Лучше не выстраивать действия на эмоциях и чувствах. Стоит быть осторожными и все взвешивать.

Гороскоп на 9 июля 2020 года – Скорпион

Если не сбросите темпы на работе, может возникнуть серьезная болезнь.

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Гороскоп на 9 июля 2020 – Рыбы

Можно проводить массовые мероприятия, начинать строительство. Можно реализовать себя в качестве творцов.

Какие события спрогнозированы земным знакам Зодиака на четверг

Гороскоп на сегодня – Козерог

Противопоказано колдовство или гадания, есть угроза привлечь очень опасные злые силы. Возможны неудачи в любовных делах.

Гороскоп на 9 июля 2020 года – Дева

Из-за гадания или колдовства можно привлечь злые и опасные силы. Эмоции могут побеждать рассудок, а из-за этого возможны конфликты и ухудшение состояния здоровья.

Гороскоп на 9 июля 2020 – Телец

Не привлекайте злые и опасные силы – откажитесь от гадания или колдовства. Стоит побыть возле воды или сходить в баню, принять ванну.

Какие события спрогнозированы огненным знакам Зодиака на четверг

Гороскоп на сегодня – Овен

Сексуальная активность может упасть, возможно невезение. Отношения могут испортить взаимные обиды и ссоры. Поделитесь с близким человеком заботой и нежностью.

Гороскоп на 9 июля 2020 года – Стрелец

Стоит воздержаться от колдовства и гадания. Перед тем, как что-то делать, нужно думать. Эмоции могут побеждать разум.

Гороскоп на 9 июля 2020 – Лев

Возможно невезение. Отношения с партнером могут "подкосить" взаимные обиды и ссоры. На ситуацию могут оказать роковое влияние обстоятельства, которые вам покажутся несущественными.

Какие события спрогнозированы воздушным знакам Зодиака на четверг

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Откажитесь от гадания и колдовства. Из-за эмоций возможны конфликты, может ухудшиться самочувствие.

Гороскоп на 9 июля 2020 года – Весы

В личной жизни возможен переворот. Не стоит возлагать большие надежды на будущие сделки. Есть угроза попасть в зависимость от настроения партнера или стать жертвой происков соперника.

Гороскоп на 9 июля 2020 – Водолей

Из-за избытка энергии возможны конфликты. Стоит прислушиваться к советам друзей. Хороший день для коллективной работы.Читайте такжеКогда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки

Гороскоп 2020 Зодиак
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