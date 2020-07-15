В один знак Зодиака с рождения встроена программа – астролог

В Раков от рождения встроена программа, поделилась астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Василиса Володина сообщила, что в один знак Зодиака – Рак, с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину.

Ракам всегда мало того, что они видят, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, для Раков важнее то, что находится за видимым – в памяти, в ощущениях, в тени.

"В любого Рака от рождения встроена программа, заставляющая подозревать во всем глубину, скрытые мотивы, второе дно или пятое измерение. Им всегда мало того, что они видят…", – поделилась эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что Ракам во второй половине месяца грозят сложные ситуации, связанные с деньгами и долгами.