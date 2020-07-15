УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

В один знак Зодиака с рождения встроена программа – астролог

Ракам всегда мало того, что они видят, сказала эксперт.

15 июля 2020, 06:32
Астролог поделилась, что в Раков от рождения встроена программа – Рак гороскоп 2020
В Раков от рождения встроена программа, поделилась астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Василиса Володина сообщила, что в один знак Зодиака – Рак, с рождения встроена программа, которая заставляет подозревать во всем глубину.

Ракам всегда мало того, что они видят, поделилась эксперт на своей странице в Instagram.

По ее словам, для Раков важнее то, что находится за видимым – в памяти, в ощущениях, в тени.

"В любого Рака от рождения встроена программа, заставляющая подозревать во всем глубину, скрытые мотивы, второе дно или пятое измерение. Им всегда мало того, что они видят…", – поделилась эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль 2020 года. Эксперт спрогнозировал, что Ракам во второй половине месяца грозят сложные ситуации, связанные с деньгами и долгами.

Гороскоп 2020 Василиса Володина Рак гороскоп
Сейчас вы просматриваете новость «В один знак Зодиака с рождения встроена программа – астролог». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

07:00
Коронавирус в Украине и мире 15 июля: за сутки заразились 217 тысяч человек
06:57
Почему скорое обесценивание гривны неизбежно и логично мнение
06:32
В один знак Зодиака с рождения встроена программа – астролог
06:07
В моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фото Фото
05:37
Стало известно, кто больше всего рискует заразиться коронавирусом
05:04
Привітання з Днем бухгалтера класні й доречні – тексти та картинки
04:22
Коронавирус "дрожит" перед лекарством от холестерина - ученые Видео
03:50
Карантин сокрушил экономику богатейшего государства: эксперт сделал печальный прогноз
03:03
Вспышка кишечной инфекции в Одессе: врачи рассказали, как уберечься от болезни
02:14
В МИД Украины рассказали, как будут возвращать Крым
01:35
Психолог раскрыла, как стать успешным
00:55
Ученые нашли способ восстановить поврежденные легкие
00:19
День украинских миротворцев: какой сегодня праздник 15 июля, приметы, именины
14 июля, вторник
23:59
Оккупанты Крыма изменили правила въезда на полуостров
23:25
США ощутимо увеличили размер помощи Украине - на что пойдут деньги
22:48
"Позор!": разъяренные белорусы вышли на акции протеста, десятки задержанных Видео
22:40
COVID-19 ударил по Газпрому: российский газ подешевел почти на 100$
22:29
Важный шорт-лист: в Слуге народа назвали кандидатов на пост главы НБУ Видео
22:01
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
21:36
Беларусь и Россия достигли договоренностей о поставках нефти
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять