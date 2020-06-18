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"Очень горячо": астролог спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе

18 июня 2020, 05:23

На ситуацию на востоке Украины может негативно повлиять солнечное затмение 21 июня, предупредил эксперт.

Астролог предупредил, что на Донбассе возможно обострение конфликта – Солнечное затмение 21 июня 2020
На Донбассе возможно обострение конфликта, предупредил астролог / Reuters

В Украине солнечное затмение, которое пройдет 21 июня, лучше всего будет видно на Донбассе, поэтому там может обостриться ситуация.

Масла в огонь подольют ретроградные Меркурий и Венера, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, ретроградные планеты будут способствовать возобновлению конфликтов, и на востоке украинского государства снова "может стать очень горячо".

"Лучше всего затмение будет видно на Донбассе, потому есть опасность эскалации ситуации... А ретроградные Меркурий и Венера только "подольют масла в огонь" и будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций…", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что 21 июня будет кольцевое солнечное затмение (называется сатанинским). Влад Росс говорил, что затмение в Украине не будет видно в полной мере, в нашей стране оно будет скорее полутеневым, чем кольцевым.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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