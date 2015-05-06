11 мая на украинских каналах покажут документальный фильм о "киборгах"

Заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко рассказал, что 11 мая состоится премьера документальной ленты "Аэропорт" о героях-"киборгах".

Об этом Павленко сказал на брифинге, сообщает УНИАН.

"Завершится комплекс инициатив по празднованию победы над нацизмом 11 мая — состоится премьера-показ документальной ленты "Аэропорт", посвященной героям-"киборгам", которые выстояли 242 дня тяжелой обороны, удерживая этот объект и не позволив агрессору реализовать свои планы", — сказал Павленко.

Он отметил, что фильм будет транслироваться на всех ведущих украинских телеканалах 11 мая в 20.30.

Напомним, защитник донецкого аэропорта из 95-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Жора" рассказал на чате в "Главреде", что силы АТО до последнего удерживали донецкий аэропорт, чтобы не дать боевикам возможности захватить соседние Пески и Авдеевку.