На Каннском кинофестивале покажут фильм с участием Даши Астафьевой

13 мая 2015, 11:56

 В Каннах будет работать украинский павильон 

Каннский кинофестиваль

На 68-м Каннском кинофестивале в рамках украинского национального павильона будут показаны привезенные из Украины фильмы.

Организатором павильона стал кинофестиваль "Молодость", а поддержало украинскую презентацию в Каннах Госкино. 

Известно, что павильон покажет как завершены ленты, так и те, что пока находятся на стадии съемок или производства, отмечает filmstreet.com.ua 

На 16 мая анонсировано допремьерный показ фильмарежиссера Анатолия Матешко под названием "Плен". События драмы разворачиваются в наше время на Донбассе, охваченном украинского-российским конфликтом. Лента была снята зимой всего лишь за неделю, поэтому у Матешко было достаточно времени, чтобы подготовить работу к показу на Каннском кинофестивале.

Кроме того украинский кинопавильон покажет зрителям ленту, работа над которой еще не закончено. Среди них стоит отметить историческую драму "Оккупация" от Валерия Жереги. В фильме, где в одной из ролей снялась секс-символ Украины Даша Астафьева, речь идет о Холодноярской республике.

Также в Каннах продемонстрируют украинскую комедию "Теперь я буду любить тебя" Елены Фетисовой, триллер по комиксу под названием "Максим Оса" от Ивана Сауткина и драму "Гнездо горлицы" об украинских граждан, выезжающих за границу на заработки режиссера Тараса Ткаченко. 

Кроме того, Украина представит в павильоне ленту "Синее платье" от режиссера Игоря Минаева, автора фильма "Наводнение" с Изабель Юппер в главной роли, которая сейчас живет во Франции.

Украинский короткий метр также будет представлен в Каннах. В программу Short Film Corner включено 15 короткометражных фильмов, снятых в Украине или с участием украинцев.

Отметим, открывать 68-й кинофестиваль в Каннах будет лента из Франции под названием "С высоко поднятой головой" - фильм в жанре социальной драмы, который повествует о нелегких буднях непослушного подростка, который находится под наблюдением судьи по делам несовершеннолетних. За все время существования кинофестиваля - это второй случай, когда открытием станет фильм, снятый женщиной - Эммануэль Берко. Кроме того, в картине сыграла культовая актриса Катрин Денев.

Что касается главной "Золотой пальмовой ветви", в этом году ее будут бороться 19 киноработ из разных стран мира - Франции (5 фильмов), Италии (3 фильма), Соединенных Штатов Америки и Китая (по 2 фильма), а также полнометражные работы из Канады, Мексики, Норвегии, Японии, Великобритании, Греции и Венгрии.

Напомним, в прошлом году на Каннской "Недели критики" торжествовала лента "Племя" украинского кинорежиссера Мирослава Слабошпицкого

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
актриса оккупация звезда Канны кинофестиваль Даша Астафьева павильон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять