На Каннском кинофестивале покажут фильм с участием Даши Астафьевой

На 68-м Каннском кинофестивале в рамках украинского национального павильона будут показаны привезенные из Украины фильмы.

Организатором павильона стал кинофестиваль "Молодость", а поддержало украинскую презентацию в Каннах Госкино.

Известно, что павильон покажет как завершены ленты, так и те, что пока находятся на стадии съемок или производства, отмечает filmstreet.com.ua

На 16 мая анонсировано допремьерный показ фильмарежиссера Анатолия Матешко под названием "Плен". События драмы разворачиваются в наше время на Донбассе, охваченном украинского-российским конфликтом. Лента была снята зимой всего лишь за неделю, поэтому у Матешко было достаточно времени, чтобы подготовить работу к показу на Каннском кинофестивале.

Кроме того украинский кинопавильон покажет зрителям ленту, работа над которой еще не закончено. Среди них стоит отметить историческую драму "Оккупация" от Валерия Жереги. В фильме, где в одной из ролей снялась секс-символ Украины Даша Астафьева, речь идет о Холодноярской республике.

Также в Каннах продемонстрируют украинскую комедию "Теперь я буду любить тебя" Елены Фетисовой, триллер по комиксу под названием "Максим Оса" от Ивана Сауткина и драму "Гнездо горлицы" об украинских граждан, выезжающих за границу на заработки режиссера Тараса Ткаченко.

Кроме того, Украина представит в павильоне ленту "Синее платье" от режиссера Игоря Минаева, автора фильма "Наводнение" с Изабель Юппер в главной роли, которая сейчас живет во Франции.

Украинский короткий метр также будет представлен в Каннах. В программу Short Film Corner включено 15 короткометражных фильмов, снятых в Украине или с участием украинцев.

Отметим, открывать 68-й кинофестиваль в Каннах будет лента из Франции под названием "С высоко поднятой головой" - фильм в жанре социальной драмы, который повествует о нелегких буднях непослушного подростка, который находится под наблюдением судьи по делам несовершеннолетних. За все время существования кинофестиваля - это второй случай, когда открытием станет фильм, снятый женщиной - Эммануэль Берко. Кроме того, в картине сыграла культовая актриса Катрин Денев.

Что касается главной "Золотой пальмовой ветви", в этом году ее будут бороться 19 киноработ из разных стран мира - Франции (5 фильмов), Италии (3 фильма), Соединенных Штатов Америки и Китая (по 2 фильма), а также полнометражные работы из Канады, Мексики, Норвегии, Японии, Великобритании, Греции и Венгрии.

Напомним, в прошлом году на Каннской "Недели критики" торжествовала лента "Племя" украинского кинорежиссера Мирослава Слабошпицкого.