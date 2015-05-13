Экс-солист "Свитязя" Говорадло: до сих пор не знаю, как раскрутить какую-то песню

Экс-участник дуэта "Свитязь", певец Анатолий Говорадло считает, что украинским артистам очень нелегко сегодня заниматься шоу-бизнесом.

Во время чата на сайте Главред Говорадло ответил на вопрос, почему его песни так редко звучат по радио.

Певец заявил, что до сегодняшнего дня не имеет понятия, как раскрутить какую-то песню в той ситуации, когда практически все частные радиостанции и телевизионные каналы закрыты для артистов.

"Складывается очень интересная картина, когда человек, музыкант, заканчивает сначала детскую музыкальную школу, затем музыкальное училище, затем консерваторию, затем вкладывает все свои силы, энергию и знания, чтобы создать какой-то музыкальный продукт, приходит на радиостанцию, где сидит музыкальный редактор, для которого музыка делится на две категории - "быстрая" и "медленная", и этот человек просто перечеркивает все и не дает шансов художнику быть услышанным тем, для кого он это делает. А делает он это не для радиостанций и телеканалов, а в первую очередь - для людей.

Понятное дело, что существуют определенные исключения. И мне бы очень хотелось поблагодарить тех людей, которые в этом нам, артистам, помогают бесплатно", - говорит Говорадло.

Напомним, ранее известный певец Анатолий Говрадло объяснил, чего украинским исполнителям не хватает для мировой славы.