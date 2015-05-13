Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's

13 мая 2015, 13:15

"Алжирских женщины (Версия О)" купила за 180 млн долларов

  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Пабло Пикассо "Алжирские женщины" (Версия О) Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters
  • Картина Пикассо "Алжирские женщины" побила мировой рекорд на торгах Christie's Reuters

Картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (Версия О)" ушла с молотка за 179,4 миллионов долларов.

Лот был представлен аукционным домом Christie's в Нью-Йорке, пишет ИТАР-ТАСС.  

Оценочная стоимость абстрактной картины "Алжирские женщины", написанной маслом на холсте размером 114 см на 146,4 см, составляла 140 миллионов долларов. Личность человека, купившего ее, не разглашается.

Пикассо создал 15 полотен под названием "Алжирские женщины", каждая из которых обозначена одной из букв латинского алфавита - от "A" до "O". На это его вдохновила одноименная серия работ французского живописца Эжена Делакруа.

Как сообщили в понедельник представители Christie's - это самая крупная сумма, которую когда-либо платили на аукционе за предмет искусства.

Ранее данный рекорд принадлежал полотну художника- экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда". Она ушла с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке в 2013 году за 142,4 миллиона долларов.

Торги, на которые выставлялись более 20 выдающихся работ, были отмечены еще одним рекордом. Статуя "Указующий человек", изготовленная в 1947 году швейцарским мастером Альберто Джакометти, ушла за 141 миллионов долларов. Бронзовое изваяние высотой 180 см стало самой дорогой скульптурой, когда-либо купленной с торгов. Ее оценочная стоимость составляла около 130 миллионов долларов.

Прежде рекорд по сумме продажи с аукциона принадлежал другой скульптуре Джакометти, именуемой "Шагающий человек" (1961). Она была продана с торгов Sotheby's в 2010 году за 104,3 миллиона долларов . "Указующий человек", без всякого сомнения, является величайшей скульптурой Джакометти", - сообщил журналистам глава международного отделения Christie's Юсси Пилкканен. "Она отличается от всех прочих тем, что мастер самостоятельно покрыл ее краской", - подчеркнул он.

Напомним, ранее один из крупнейших коллекционеров искусства в США Стивен Коэн приобрел у владельца казино Стива Уинна картину Пикассо "Мечта" (Le Reve) за 155 миллионов долларов.  На картине  изображена Мари-Терез Вальтер, которая в биографиях указывается как модель и любовница Пикассо. 

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