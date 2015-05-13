Украинцы смогут посмотреть конкурс "Евровидение-2015"

Украинские телезрители смогут увидеть конкурс "Евровидение-2015"

Его будет транслировать на "UA: Первый", пресс-служба телеканала.

"В этом году Украина решила не участвовать в Евровидении в связи с событиями, которые происходили и продолжают происходить в стране. Мы пока берем тайм-аут в выступлениях на сцене украинских участников, но хорошо понимаем, что в Украине есть много поклонников этого конкурса, которые следят и выбирают фаворитов, обсуждают выступления, голосуют. Поэтому мы покажем Евровидение на "UA: Первый" – и полуфиналы, и финал", – отметил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

Отметим, "Евровидение-2015" пройдет в австрийском городе Вена под девизом "Building Bridges!" (Сводя мосты!). Первый и второй полуфиналы Евровидения-2015 состоятся 19 и 21 мая, финал – 23 мая.

Одной из ведущих конкурса станет прошлогодняя победительница бородатая певица Кончита Вурст.

Стоит отметить, что несмотря на отказ Украины от участия в конкурсе, представитель отечественной эстрады на конкурсе будет представлен - от Молдовы поедет певец из Тернополя Эдуард Романюта. Также украинская певица Маша Гойя на "Евровидении-2015" будет представлять Республику Кипр.

Напомним, недавно среди выступающих гостей национальных финалов конкурса "Евровидение" выбрали лучешго артиста. Им стала украинская исполнительница Руслана Лыжичко.