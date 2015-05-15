В Швеции вышел военный дневник Астрид Линдгрен

В шведском издательстве Salikon Förlag вышел дневник знаменитой детской писательницы Астрид Линдгрен.

В книге Линдгрен описала повседневную жизнь в Стокгольме и всей Швеции в период с 1939 по 1945 год.

Военные годы в книге поданы с большой тревогой и печалью. По словам издательства, Линдгрен стремилась показать, насколько трагические события влияют на человека, провоцируя изменения как в положительную, так и в негативную сторону, пишет Cultprostir.

В книгу вошли вырезки из газет, которые Астрид вклеивала на страницы дневника.

Собрать воедино 17 тетрадей помогала внучка Линдгрен. Выход книги издательство приурочило к 70-летию окончания Второй мировой войны, акцентируя внимание на том, что Астрид Линдгрен всю свою жизнь была антифашистом, постоянно высказывала свою активную антивоенную позицию, будучи убежденным гуманистом.

Напомним, ранее правительство США сообщило, что нашлось 400 страниц давно утраченного дневника соратника фюрера третьего рейха Адольфа Гитлера - Альфреда Розенберга - нацистского деятеля, сыгравшего главную роль в уничтожении миллионов гражданских лиц во время Второй мировой войны.