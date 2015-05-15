Ушла из жизни известная украинская телеведущая Тамара Щербатюк

На 79-м году жизни умерла украинская телеведущая программы "Надвечір'я" Тамара Щербатюк.

Художница и певица Анжелика Рудницкая на своей страничке в Facebook пишет:

"Ушла в вечность наш любимый преподаватель и телеведущая Тамара Владимировна Щарбатюк. Ее программа "Надвечір'я" была старожилом на Первом канале. Пожалуй, единственная программа с добром, которая всегда имела рейтинги.

У Тамары Владимировна собирались хорошие неравнодушные люди. Она умела очаровывать и влюблять в себя и свою работу студентов и телезрителей. Мы бегали к неи и на пары, и на съемки с особым удовольствием.

Во время нашей последней встречи на канале оптимистичная Тамара Владимировна сокрушалась, что в нашем телекоролевстве все не в порядке. Но продолжала работать, творить, болеть, объединять, любить".

Тамара Щербатюк родилась в 1936 году в журналистской семье в Виннице. Тамара Владимировна окончила факультет журналистики Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

В 1988 году на канале УТ-1 создала авторский проект программы для пожилых людей "Надвечір'я", которая существует уже 27 лет и является старейшей программой на украинском ТВ. До последнего момента Щербатюк вела эту программу.

Тамара Щербатюк — заслуженный работник культуры Украины, кавалер ордена княгини Ольги. За свою карьеру создала более 700 телевизионных програм.

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