Знаменитый писатель уверен в падении "бездарного режима" в России

Нынешняя ситуация в России очень напоминает период накануне революции 1917 года, которая привела к падению бездарного режима.

Такое мнение выразил знаменитый писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) в своем Facebook.

"Как же все ныне происходящее похоже на междуреволюционный период 1907-1917 годов. Та же самодовольная дурость сверху, тот же массовый шапкозакидательский патриотизм снизу, те же мелочные раздоры внутри оппозиции. И уныние "прогрессивной общественности", и "теория малых дел", и многозначительно пышные торжества в честь столетия Бородина и трехсотлетия дома Романовых", — отметил он.

В то же время писатель подчеркнул, что при всей схожести событий нынешние — намного более блеклые, ослабленные.

"Только все сильно пригашенное, дегероизированное. Вместо баррикад — гуляния с белыми ленточками. Вместо терактов — пляски в церкви. Вместо нескольких тысяч "столыпинских галстуков" — несколько десятков арестов. Вместо мировой войны — "гибридная". Вместо волны самоубийств — "пора валить". Вместо кровавых погромов — интернет-агрессия. Вместо донских казаков на улицах — опереточные", — написал Акунин.

При этом он выразил мнение: "есть основания надеяться, что конечная точка этого маршрута — падение бездарного режима, получится столь же редуцированным подобием семнадцатого года. А ни на что большее в теперешней ситуации надеяться уже не приходится".

Как сообщал "Главред", ранее Борис Акунин выразил восхищение национальным возрождением украинцев и признал, что в России такое невозможно.