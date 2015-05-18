Руслана Лыжичко: концерт в Мюнхене показал, что в Украины появился свой фан-клуб

Народная артистка Украины и общественный деятель Руслана Лыжичко выступила в Мюнхене с концертом для украинской общины в Германии.

Певица получила невероятное удовольствие от концерта. Руслана поделилась своими впечатлениями:

"По оценке, по моей собственной "шкале драйва", можно сказать, что это был один из самых энергетических концертов за последний период. Это был мой специальный подарок и для украинской общины в Германии, и для поклонников Евровидения.

Мы выступали в легендарном зале Wirtshaus im Schlachthof München. Это хороший качественный немецкий зал в "гранжовом" стиле. В этом зале в свое время выступали Pink Floyd, Madonna, Dire Straits, Eric Klapton. Программа нашего концерта состояла только из драйвовых песен за исключением нескольких баллад. Я выложилась, пожалуй, "на все 300".

Также Руслана общалась со своими поклонниками об Украине: "На таких концертах я, во-первых, всегда благодарю нашу общину за то, что они помогают Украине, бойцам АТО, переселенцам - за всю их деятельность. Во-вторых, стараюсь подарить оптимизм и зарядить людей Украиной. В-третьих, после таких концертов мы все чувствуем себя более активными.

Этот концерт показал, что у украинцев появляется просто уникальное свойство быть вместе, украинцам нужны массовые мероприятия, когда мы можем почувствовать, что у нас общие взгляды на Украину и одни цели.

Многие люди из общины говорили мне, что если бы в Украине сейчас открылись нормальные преференции для малого и среднего бизнеса, они бы ехали обратно домой. Я говорила со своим другом, который помогал с организацией концерта. Он сказал, что попросил в Украине изменить своё британское гражданство на украинское. Из разговоров с местным населением видно, что понимание ситуации и желание помочь Украине есть. Фигурирует мнение важности экономических санкций, как средства блокировки источников финансирования войны".

Концерт певицы посетили со всей Европы. Кроме людей с Германии, были гости из Великобритании, Италии, Чехии, Румынии, которые специально приехали на этот концерт.

""Это были не украинцы, но все они надели украинскую символику. Симпатии к Украине среди простых европейцев растут. Видно, что у Украины появился свой фан-клуб. И все, что будет зависеть от меня, в формировании полноценного фан-клуба Украины, я буду делать. Особенно приятно мне было увидеть на этом концерте своих сторонников из Москвы. Слава Украине!", - рассказала Руслана.

Напомним, недавно в Кельне украинская певица и общественный деятель Руслана Лыжичко получила престижную награду им. Льва Копелева.