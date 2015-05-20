Сериал "Хорошие руки" снимали в настоящем роддоме

С 25 мая на канале "1+1" состоится премьера 12-серийной мелодрамы "Хорошие руки". Это драматическая истории о женщине-враче, которая ради счастья одних пациентов отбирает самое дорогое у других и верит, что творит добро. Однако ей придется дорого заплатить за свои ошибки.

Главные роли в картине исполнили Елена Ксенофонтова, Кирилл Сафонов и Николай Чиндяйкин.

В центре сюжета – главврач одного из лучших роддомов города Ольга Савельева. Она активно занимается профилактикой социального сиротства и курирует созданный ею центр "Счастливая мама". В центр из поликлиник стекается информация о неблагополучных беременных, имеющих намерение отказаться от ребенка. С такими женщинами проводят профилактические беседы, их направляют рожать в роддом к Савельевой. А здесь дети, от которых отказываются нерадивые мамаши, благодаря Ольге попадают в "хорошие руки", то есть к состоятельным и благополучным, но бездетным людям. Конечно, Ольгу "благодарят" значительными суммами за содействие, но она считает, что не торгует детьми, а творит благо! Но все меняется, когда ее сына Никиту убивают. Начав расследование, бывший муж Ольги, следователь прокуратуры Геннадий Мухин, обнаруживает, что оно связано с ее деятельностью, о которой он даже не подозревал…

"К сожалению, мы живем в таком неоднозначном мире, где не все происходит по совести. И историй, связанных с недобросовестным усыновлением, множество. Наша героиня часто даже не задумывается о своих поступках, ей кажется, что она делает все так, как надо. Мне нужна была актриса, которая в кадре была бы убеждена в своей правоте. И Елена Ксенофонтова превосходно справилась с этой задачей", – говорит режиссер Юрий Кузьменко.

"Я давно хотела сыграть что-то подобное и очень рада неоднозначности этой роли. Хотя моя гражданская и человеческая позиция расходится с позицией Ольги. Моя героиня – человек, который невероятно ошибся и дорого заплатил за это. Это очень поучительная, интересная и необычная для телевидения история", – говорит актриса Елена Ксенофонтова.

Снимали "Хорошие руки" в настоящем роддоме, который на момент съемок был закрыт. Все медицинские операции, показанные в сериале, также настоящие, а не постановочные. Операторам разрешили снимать реальные роды и кесарево сечение. Актеров снимали отдельно, а потом совмещали сцены при монтаже. Также съемочную группу консультировали акушеры-гинекологи.

Смотрите сериал "Хорошие руки" с понедельника по четверг в 21:00 на "1+1".

Напомним, первый сезон "Останнього москаля" на "1+1" посмотрели более 17 миллионов зрителей.