Братья Борисенко: события в Украине не вдохновляют на новые тексты

На сайте "Главред" состоялся чат с музыкальным дуэтом братьев Борисенко — Владимиром и Александром. Общаясь с читателями, они рассказали, выступают ли перед украинскими военными, найдет ли отражение в их песнях нынешняя война в Украине, комфортно ли им работается, когда украинцы делят артистов на "своих" и "чужих", как относятся к "Евровидению", каких изменений хотели бы в отечественном шоу-бизнесе, а также планируют ли менять стиль.

Представляем стенограмму чата с братьями Борисенко.

Nik Yuser: Нравится ли вам этно-рок? А как будете реагировать, если попросят бесплатно выступить перед бойцами украинской армии на Донбассе?

Владимир Борисенко: Стиль этно-рок близок моему внутреннему музыкальному вкусу. Слушаю ДахаБраха, Дах Дотерз и все творения Владислава Троицкого — уважаю, ценю.

Александр Борисенко: Мы неоднократно выступали для украинской армии, в основном в больницах. Собираем для украинских военных деньги. Все мы люди, и если кому-то нужна поддержка, мы стараемся помогать.

Владимир Борисенко: Перед бойцами украинской армии на Донбассе в зоне АТО еще не выступали, но для приехавших оттуда военных даем благотворительные концерты. Сейчас нашей стране, как никогда нужна эмоциональная и творческая поддержка.

Наталья Борисенко: Скажите, пожалуйста, будут ли в скором времени ваши новые песни и клипы? Планируете ли вы какие-то концерты в ближайшие время?

Александр Борисенко: Очень скоро вы услышите нашу новую песню — знаю, что ждете. Так что осталось еще чуть-чуть. Насчет концертов — следите за афишами в группе Вконтакте и Фейсбуке, а также за нашими страницами в соцсетях. Ближайший концерт — в Одесской области, город Килия 31 мая.

Khadija: Вова, вопрос к вам: почему вы не стрижетесь и не сделаете такую прическу, как у Саши? Почему вы не вернете себе натуральный цвет волос?

Владимир Борисенко: Я стригусь, буквально сегодня был у цирюльника на стрижке. Мне удобно ходить с длинными волосами, мне это нравится, и я себя так комфортно чувствую. Натуральный цвет уже вернул, а то, что вы видите — просто выгоревшие волосы.

Mihaela Portar: 1. Что вы чувствуете, выходя на сцену? 2. Что вы представляйте, когда слышите фразу "идеальный мир"? 3. Если бы место крови в вас текла музыка, то какая это была бы песня? Я вас очень люблю и жду ваших новых песен и клипов.

Владимир Борисенко: Ответственность перед зрителями, которые пришли на наш концерт.

Александр Борисенко: Чувствую мандраж, как и все нормальные люди. Но мне не страшно — я просто безумно хочу поскорее выйти на сцену. Потому что именно там я чувствую себя счастливым.

Владимир Борисенко: Идеальный мир — абстрактное понятие. В него входит все, что делает нашу жизнь лучше: это и экологическое состояние планеты, и миролюбивые взгляды человечества, и взаимопонимание. Идеальный мир существует у каждого в голове, но не каждый может его построить вокруг себя. К сожалению.

Александр Борисенко: Абсолютно солидарен с ответом брата.

Владимир Борисенко: Каждый день это другая песня. Просыпаешься, включаешь плеер, и обычно первый трек, звучащий в наушниках, задает ритм на этот день. Сегодня для меня это Massive Attack TearDrop — грустно, но честно.

Александр Борисенко: Все мы знаем, что кровь в теле человека бывает разных цветов: есть черная, есть красная — смотря куда ткнуть. Поэтому мое настроение, как и кровь, бывает разным, в зависимости от того, куда ткнуть. Это может быть и яркая солнечная мелодия, например, группы Пятница, так и грустная лирическая, но романтическая Blue October.

Ruslana Marchenko: Спасибо вам огромное за ваше творчество! С нетерпением жду новой песни и следующих выпусков "Мотиваций недели". Эти ролики являются волшебным пинком, в котором каждый иногда нуждается. Хотелось бы задать следующие вопросы. 1. Если бы вы могли провести день в теле другого человека, кто бы это был, и что бы вы делали? 2. Как относитесь к татуировкам? Желаю творческих успехов, бесконечного вдохновения и исполнения всех ваших желаний!

Александр Борисенко: Я не заморачиваюсь такими мыслями, они ко мне никогда не приходили. И так мало времени для развития своего тела и внутреннего мира.

Владимир Борисенко: Я читаю много книг. Каждый автор видит этот мир по-своему, я хотел бы вселиться в тело писателя и посмотреть на то, как он видит окружающую действительность. Возможно, это был бы Рей Бредберри — его почерк очень близок мне. И для усовершенствования собственной техники писания я бы хотел побывать в теле именно этого человека.

К татуировкам отношусь положительно. У меня на левой ноге от стопы до колена набито большое дерево с мандалами и птицами.

Александр Борисенко: Я к татуировкам отношусь нейтрально.

Angelica_1234: Какие эмоции у вас после квартирника? Говорят, что вы переживали. Что и кто запомнился больше всего? Есть ли моменты, которые вам особенно понравились или впечатлили?

Александр Борисенко: Как и после предыдущего квартирника, наступила пустота. Мы очень долго к нему готовились и хотели сделать все максимально круто и качественно. На 90% у нас это получилось. Почему пустота? Потому что он закончился, и от этого мне становится грустно.

Владимир Борисенко: Конечно же, мы переживали. Повторюсь, мы старались сделать наш акустический концерт качественным, а, соответственно, не упускали из виду ни одной детали, не только в творческом, но и в техническом плане. Все прошло хорошо, и мы этому рады.

Александр Борисенко: Спасибо огромное нашим фан-клубам, которые пришли нас поддержать.

Владимир Борисенко: Отдельно хотелось бы отметить днепропетровский фан-клуб, девочек из Одессы, Харькова, Николаева, Полтавы и Винницы. Для нас это было безумно важно. Также особенно запомнилось стихотворение Анастасии Волощук. Всегда рады вдохновлять людей на творчество.

380969310537: Сколько у вас уходит времени на запись одной песни? Огромное вам спасибо за ваш нереальный позитив, с вами очень весело и, слушая вас, сразу поднимается настроение! Удачи вам во всем и творческих успехов!

Владимир Борисенко: На каждую песню уходит разное количество времени. Все зависит от вдохновения, самой песни и результата, которого хотим добиться.

Александр Борисенко: Песню можно делать день, два, а можно — полгода или даже год.

Marina Radchenko: Большой привет из Лубнов. В первую очередь, хочется выразить вам благодарность за прекрасный концерт в нашем городке — было очень круто. Приезжайте ещё — буду очень рада, и не одна я. А вот мои вопросы: 1) как изменилась ваша жизнь после ФЗ? 2) почему был такой перерыв в творческой карьере (2013 год)? 3) будет ли у вас какое-то изменение в стиле музыки? Раскройте небольшую тайну — о чем будет ваш предстоящий летний хит? Заранее спасибо за ответы, желаю творческих успехов и всего самого лучшего!

Александр Борисенко: К примеру, раньше мы жили в Днепропетровске, учились в Металлургической академии, и каждый день родители нам давали 10 гривен на проезд и булочку. Теперь же мы самостоятельно можем обеспечивать себя, живя в другом городе. Сейчас все зависит от нас самих. Нет родителей рядом, которые в любой момент могут помочь. Поэтому каждый день мы задумываемся над тем, каким будет завтра.

Владимир Борисенко: В 2013 году мы завершили сотрудничество с Новым каналом, и целый год потратили на творческий поиск. Честно говоря, он до сих пор не закончился, но рабочий процесс уже активно идет.

Будут ли изменения стиля? Да. Время идет, музыкальные тенденции меняются, и наша музыка обретает новое звучание. Но неизменным мы оставляем только позитив.

А хит будет о поездке, в которой произошло небольшое недоразумение.

Катя Стрижак: Саша, Вова, ваші пісні чудові, завжди дарують позитив. Скажіть, чи плануєте ви запис власного альбому, і коли це може статися? Чи планували масштабне турне Україною?

Александр Борисенко: Мы работаем над записью нового альбома. Не спешим с его выпуском, потому что хотим сделать его максимально качественным и приятным для ушей наших слушателей. :)

Владимир Борисенко: В наших планах турне есть.

Юлия Савенкова: Ребята, привет вам из Мариуполя. Как вы относитесь к девушкам, которые ругаются матом? И употребляете ли вы такие слова в своей речи?

Александр Борисенко: Для меня девушка — это принцесса и олицетворение какой-то неприкосновенности. Грубо выражаться имеет право только мужчина, и то в редких случаях. Поэтому негативно отношусь к девушкам, которые нецензурно выражаются.

Владимир Борисенко: Не употребляем.

Yaraslava_Klimchyk: Вова, открой тайну: какую книгу ты сейчас читаешь? Какую — читал до этого? Почему выбрал именно их?

Владимир Борисенко: Сейчас читаю Харуки Мураками "Dance, dance, dance". До этого читал первую часть трилогии "Погоня за овцой". В последнее время меня начала привлекать восточная философия, а повествовательный жанр читается легче.

07112005: Вова, чому тебе немає Вконтакті? Чекаю ваших концертів і нових пісень!

Владимир Борисенко: Если заметили, то Саши нет в Фейсбуке. Мы с Сашей распределили социальные сети: он взял "Вконтакте", я — Фейсбук. По моему мнению, эта социальная сеть проще и интереснее.

Valentyna: Як ви ставитеся до конкурсу "Євробачення"? Багато хто говорить, що він уже давно припинив бути вокальним змаганням, а перетворився на якесь фрік-шоу. У вас виникає бажання взяти участь у "Євробаченні"?

Владимир Борисенко: "Евровидение" — лично для меня это достойный музыкальный конкурс, в котором важно показать страну с хорошей музыкальной стороны. Поскольку в этом году наша страна переживает не лучшее время, то показывать это в Европе не комильфо. Так что я рад, что в этом году наша страна не участвовала в конкурсе. Это масштабный конкурс, который показывает красивое масштабное шоу. А от того, что там участвуют фрики, оно становится ярче. Конечно, участие в "Евровидении" — это престиж и плюс в творческой карьере, но нам до этого еще нужно дорасти. Желание есть.

Valentyna: Чи пишите ви самі тексти та музику для власних пісень? Не виникало бажання створити якусь роботу на злободенні теми та ті події, які вже півтора роки переживає країна?

Александр Борисенко: Следующая песня, которую вы услышите, написана нами — и музыка и текст. Мы недавно обнаружили, что можем писать песни именно вдвоем, и круто получается.

Владимир Борисенко: События, которые происходят в нашей стране, к сожалению, не вдохновляют на написание текстов.

Tianna: Парни, 1) в вашем дуэте есть главный, за кем всегда последнее слово? 2) Как вы относитесь к форс-мажорам на сцене или в прямых эфирах — раздражают, выбивают из колеи, или, наоборот, воспринимаются как возможность импровизировать и разнообразить привычный ход выступления? С вами такое часто случается? Спасибо.

Владимир Борисенко: Мы — братья-близнецы. Лидера друг в друге мы не ищем, а всегда стараемся поддерживать друг друга в любых ситуациях.

Александр Борисенко: Если мы не можем прийти к общему выводу, значит, что-то делаем не так. Форс-мажоры на сцене и в прямом эфире — всегда очень забавно и неожиданно.

Владимир Борисенко: Благодаря таким вещам нарабатывается профессионализм. Однажды на концерте в Луганске отключились колонки, которые направляли звук в сторону зрителей. Поэтому мы развернули аппаратуру, которая давала нам возможность слышать себя. Таким образом, мы продолжили концерт.

Ma_rina: Насколько сложно вам, как молодым артистам, после участия талант-шоу прокладывать себе дорогу на большую сцену? Что на этом пути дается труднее всего, с чем больше всего проблем?

Владимир Борисенко: Слава Богу, после участия в талант-шоу, где с нами работали профессионалы, на опыте которых мы учились самостоятельно выполнять ту или иную работу. По истечению времени действия контракта самостоятельно нам было не так сложно, как могло бы быть. Но и нельзя сказать, что нам легко. Ведь талант-шоу на артисте ставит определенное клеймо — "участник проекта", с которым идти сложно, но возможно.

Александр Борисенко: Существует еще один этап, когда нужно не ждать чьей-то помощи, а делать все самостоятельно. И тут нам повезло, что мы вдвоем. Поэтому мы всегда можем дать друг другу пинок.

Ma_rina: Вы уже знаете украинскую шоу-бизовую "кухню" не первый год... Что бы хотели изменить в правилах отечественного шоу-бизнеса?

Владимир Борисенко: Прежде всего, хотелось бы сделать из украинского шоу-бизнеса реальный шоу-бизнес. Не секрет, что в нашей стране есть шоу, но крайне редко оно превращается в бизнес. Поэтому всем нам, "поварам" этой "кухни", нужно всегда учиться делать эту сферу лучше.

Александр Борисенко: Сейчас идут существенные изменения в нашей сфере. Мне очень нравится, что большинство артистов начинают объединяться и помогать друг другу. Мы застали то время, когда на тебя могут вылить грязь, и ты вообще не понимаешь — за что, почему, кто. Сейчас происходит то, чего так не хватало раньше — объединение.

Asia: Саша, Вова, скажите, а на что вы готовы ради славы и востребованности, как звезд? Чтобы ваше имя на слуху, пошли бы на использование методов скандалов, обнародования фактов личной жизни, эпатажных фотосессий?

Владимир Борисенко: Во-первых, мы себя звездами не считаем. Мы остаемся при мнении, что звезды — на небе, а стать ими мы сможем только после реинкарнации.

Александр Борисенко: Когда-то мою личную жизнь пытались высветить некоторые телеканалы. Скажу честно, мне было очень неприятно. Я никогда не скрывал свою личную жизнь. Но после этого случая полились оскорбления и угрозы в сторону моей девушки. Теперь я буду более бдителен.

Asia: Как считаете, звездную болезнь уже подцепили?) Если нет, то как удается с этим бороться?

Владимир Борисенко: Скажу честно, с людьми мы обращаемся так же, как они с нами. Добром отвечаем на добро, хамством — на хамство. Если это проявление звездной болезни, значит, подцепили. Лично мне кажется, что в жизни все должно быть честно.

Александр Борисенко: Мне никогда не было понятным то, когда люди выпячивают свой статус. Всегда придерживался мнения, что людей по статусу делить нельзя. Все мы люди, все мы равны, хоть и по-своему разные.

klim_52: Братья, вам комфортно работать и творить сейчас, во время войны, когда исполнителей украинцы стали делать на "своих" и "чужих"? Балансируете на грани, чтобы "и волки сыты, и овцы целы", или твердо не боитесь высказать свою позицию, поддержав свою страну, оставшись для нее "своим", но закрыв себе путь на российские площадки (по крайней мере, на ближайшее время)?

Владимир Борисенко: В нашей стране в небольших количествах, но есть действительно чрезмерный патриотизм, который заставляет делить музыку на "свою" и "чужую". Это обидно. Ведь никогда творчество не имело границ, а сейчас, когда политики двух стран между собой начали воевать, мы, как народ, должны помнить, что музыка не имеет национальности. Каждая песня в нашем плеере сначала задевает нас звуками, и только потом мы начинаем изучать ее происхождение. Конечно, нужно иметь свою позицию в данном случае, но всегда стараться мыслить трезво.

Nikk: 1. Каким вы видите своего слушателя? Сами как думаете, ваши песни — для настроения, для души или для раздумий? 2. Ни в коем случае этот вопрос не в обиду вам, прошу прощения, если он покажется некорректным... Думаю, не секрет, что вас слушают в основном девчонки, зацепить человека постарше, со сформировавшимся мировоззрением, вкусами, философией, намного сложнее — нужен текст с более глубоким смыслом, на более серьезные темы. Есть ли у вас мысли разнообразить свой репертуар такими песнями? Или каждому своя ниша, из которой не стоит выбиваться?

Владимир Борисенко: Наши песни исключительно для настроения. Все, что касается души и мыслей — это сугубо личное дело каждого человека. Если мы хотим чем-то поделиться, мы делимся. А желание видеть улыбки побеждает все остальное.

Александр Борисенко: Приходите на наши акустические концерты, и вы сами сможете найти ответ на свой вопрос.

Анна Кока: Спасибо вам за мотивации! Будет ли что-то новенькое, какие-то проекты?

Александр Борисенко: Мы запустили новый интернет-проект #мотивациянедели, в котором мы делимся своими знаниями, мыслями и идеями, как сделать свою жизнь легче.

Владимир Борисенко: Также Саша занялся диджеингом и в скором времени будет давать клубные концерты по всей стране. А я ему буду в этом помогать.

Александр Борисенко: Эта музыка будет нетипичной для всех ночных клубов.

Фото Владислава Мусиенко