Руслана в Львовском оперном театре исполнила повстанческое танго: опубликовано видео

Знаменитая украинская певица Руслана Лыжичко выступила на сцене Львовского оперного театра в историко-музыкальном перформансе "Ремінісценції.UA" балета "Життя".

Специально для выступления Руслана подготовила повстанческое танго, написанное еще в прошлом веке и дополнила его стихотворением.

Певица настоящий патриот своей страны, и поэтому приняла участие в проекте "Ремінісценції.UA", чтобы вместе с организаторами рассказать о том, как русифицировали и уничтожали украинскую культуру в течение последних трех веков. Руслана исполнила песню "Аркан", реквием-балладу "Ти ще відкриєш очі" и конечно, закончила свое выступление Гимном Украины.

С 1998 года и до сих пор балет "Життя" работает с Русланой и участвует во всех ее концертах, одновременно выступая как самостоятельный танцевальный коллектив. В танцах балет воспроизвел десять самых трагических историй украинской интеллигенции за последние триста лет, среди которых трагические события 30-х годов, которые произошли с духовным-культурным поколением "Расстрелянного возрождения".

В тот же день певица и общественный деятель Руслана Лыжичко встретилась со студентами музыкально-педагогического училища имени Филарета Колессы, с которым сотрудничает и дружит уже много лет. Во время встречи Руслана рассказала о построении новой Украины, побуждая молодежь быть активными и поддерживать инициативы государства, в том числе в культурном направлении, ведь культура отражает духовность народа.

"Я начала обращаться к тому, что ребята пишут непосредственно в окопах, в АТО. Просто любительские тексты и нашла исключительное стихотворение "Я умер, потому что так надо". Он меня так поразил!", – рассказала Руслана.

Напомним, ранее Народная артистка Украины и общественный деятель Руслана Лыжичко выступила в Мюнхене с концертом для украинской общины в Германии.