Кобзон в ЛНР посвятил убитому главарю банды "Призрак" Мозговому романс

Российский певец Иосиф Кобзон посетил такзванную Луганскую народную республику.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, для жителей Луганска по этому поводу устроили даже концерт на Театральной площади.

Главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий считает, что приезд Кобзона для жителей ЛНР стал "духовной гуманитарной помощью, как кусок нужного блокадного хлеба". "Уважаемый Иосиф Давыдович, ваш приезд для нас - это всегда как глоток холодной воды в жаркий полдень. Все говорят, что когда нам трудно, приезжает Иосиф Кобзон", - подчеркнул Плотницкий.

Кобзон передал луганской больнице медикаменты на 5,5 млн рублей. "Сегодня всех нас собрал один очень удивительный и замечательный человек - народный артист СССР, ЛНР Иосиф Кобзон.

Кобзон исполнил песню "Журавли" и продекламировал романс о кадете в память об убитом лидере сепаратистов Алексее Мозговом.

"Людей пришло мало. Площадь перед сценой наполовину заполнена. Может пару тысяч, не больше", — написал в соцсети житель Луганска Геннадий Беницкий. К концу концерта и вовсе на площади остались человек 300.

Напомним, ранее певец Иосиф Кобзон получил от боевиков так называемой "Луганской народной республики" звание "народного артиста".

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