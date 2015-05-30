Акунин о кремлевских журналистах: этот бред долго продолжаться не может, скоро будут мекать

Известный российский писатель Борис Акунин, после просмотра последних выпусков новостей на российских телеканалах, заявил, что долго эта бредятина продолжаться не может. Журналисты скоро будут бекать, мекать и отводить глаза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

" Вчера, после перерыва в несколько месяцев, решил осторожно посмотреть российское ТВ. Наблюдал информационный выпуск.

Сначала было много про Украину:

— Она полный банкрот;

— Она всех хочет надуть, в том числе Запад;

— Авторитетные украинские эксперты, про которых я никогда не слышал, осуждают политику Порошенко;

— Губернатором Одессы назначают "Моню Саакашвили" (такая шутка).

Потом была новость про Россию:

— Неуклонно растет боеготовность российской армии, проводятся маневры, танки стреляют, ракеты летают, Шойгу рапортует.

Дальше, наверное, пошло бы про "хлеборобы Кубанщины засыпали в закрома Родины" и про "невесело простым американцам", но я решил, что достаточно.

И, знаете, вдруг показалось, что долго эта бредятина продолжаться не может. Пройдет не так много времени, и мы будем спрашивать их: "Ребята, что это с вами было?" — а они будут бекать, мекать и отводить глаза.

Сам удивился, что просмотр теленовостей вызвал у меня не предчувствие апокалипсиса, а совсем наоборот.

Наверное, нужно чаще смотреть", — написал Акунин.

Напомним, ранее Акунин сравнил нынешнюю ситуацию в путинском государстве с той, которая была в России перед революцией 1917 года.

Фото: ridus.ru