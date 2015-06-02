Руслана продолжает активно продвигать имидж Украины

Певица и общественный деятель Руслана Лыжичко по приглашению фонда Otwarty Dialog встретилась с мэром Варшавы Ханной Гронкевич-Вальц.

В рамках общения госпожа Ханна поделилась опытом, о том, как происходили реформы и децентрализация власти в Польше. На встрече также присутствовали депутаты из Киевской городской администрации и из Верховной Рады.

Руслана рассказала о встрече с мэром Варшавы: "Госпожа Ханна восхитила меня своим отношением к Украине. Видно, что она сердцем переживает за то, что происходит сейчас с Украиной. Вся ирония пропаганды по поводу того, что Польша все делает для Украины по каким-то прагматическим соображениям, является неправдивой. Я вижу только одно – у поляков болит сердце за Украину. И это не просто сочувствие. Все прекрасно понимают, что эту ситуацию нужно останавливать, а не замораживать конфликт или привыкать к нему".

Также обсуждались вопросы, которые могли бы еще больше сблизить украинцев с поляками. Руслана отметила, что российская пропаганда целенаправленно работает на раскол. Извлекая из истории факты конфликтов между украинцами и поляками, Россия навязывает полякам это таким образом, чтобы настроить их против украинцев, а украинцам все подает наоборот – чтобы настроить против поляков. "Я предложила госпоже Ханне предпринять меры, которые бы показывали, что между нами много общего. Украина сегодня исповедует единство, примирение, объединение, поэтому чрезвычайно важно показывать, как много у нас общего с Польшей. Конфликты, если к этому стремиться, можно найти повсюду. И если их раздувать, то можно довести ситуацию до кипения. Мы же наоборот противодействуем "раскольническим" действиям российской пропаганды и хотим делать целый ряд "светлых" мероприятий просветительского характера для того, чтобы показать, что Украина и Польша вместе были, есть и будут, что это очень близкие народы и что Украина – это Европа", – рассказала певица.

Делегация из Украины поблагодарили Польшу за поддержку и попросили, чтобы она и в дальнейшем помогала Украине более качественно интегрироваться. Второй вопрос, который подняла Руслана, касался продвижения энергетической независимости Украины:

"Я подняла вопрос отношения Европы к российскому газу и зависимости от него. Все проекты, которые я буду выдвигать совместно с Агентством Имиджа Украины, направленны, в том числе и на то, чтобы продвигать энергетическую независимость Украины, новые энергосберегающие объекты, основанные на возобновляемых источниках энергии, энергии ветра, энергии солнца – эко-энергии. Очевидно, что Европа, привыкшая видеть Украину зависимой от транзита газа, не задумывалась над тем, что Украина может быть энергонезависимой и энергоэффективной. Если Украина перейдет на такую энергетическую идеологию, то, возможно, изменится и вся энергетика Европы".

Также певица пригласила госпожу Ханну во Львов: "Огромное спасибо госпоже Ханне за приезд в Киев. Узнав, что госпожа мэр не была еще во Львове, мы пригласили ее обязательно посетить Львов. Думаю, что Андрей Садовой приложит максимум усилий, к тому, чтобы мы провели этот визит как можно лучше и полезней для Львова и Варшавы. Рада, что Варшава и Киев (как и Харьков) – города-побратимы. Буду рада, если и Львов станет городом-побратимом с Варшавой".

Напомним, ранее Народная артистка Украины и общественный деятель Руслана Лыжичко выступила в Мюнхене с концертом для украинской общины в Германии.