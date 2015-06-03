В Киеве обворовали Иво Бобула: артист задумался о пистолете

Известный украинский певец Иво Бобул стал жертвой грабителей.

Из машины артиста украли телефон, деньги и другие ценности. Ограбление произошло на парковке торгового центра возле Московского моста.

Об этом Бобул сообщил на своей странице в Facebook:

"Очень плохой день. обокрали деньги, айфон, паспорт диплом, и многое другое, возле Ашана на Московском мосту. Настроение никакое, куда катится эта страна, не знаю. Надо приобрести пушку легально и защитить себя и семью".

Напомним, ранее известный певец Иво Бобул объяснил, как Украина могла удержать Крым и Донбасс.